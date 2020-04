Hommage à Golbert Diagne

Le ministre de la Culture et de la Communication rend hommage au journaliste et comédien Alioune Badara Diagne dit ‘’Golbert’’, décédé ce vendredi à Saint-Louis à l’âge de 79 ans. En effet, rappelé à Dieu en cette période de pandémie de la Covid-19, les Saint-Louisiens et les acteurs de la culture n’ont pas pu organiser une cérémonie pour rendre hommage à cet homme qui s’était distingué par son attachement à sa ville natale et son amour de la culture.

Les rassemblements étant tous interdits, Golbert Diagne, malgré sa popularité à Saint-Louis, a été inhumé dans la plus grande intimité au cimetière Médina Marmyal où il avait déjà aménagé sa sépulture, depuis plusieurs années. N’empêche, certains hommes de culture ont tenu à lui rendre un dernier hommage par leur plume.

C’est le cas du ministre de la Culture et de la Communication Abdoulaye Diop qui, à travers une poignante prose, a salué la mémoire de l’homme au nom de tous les communicateurs et de la communauté artistique. ‘’S’il est une nouvelle qui a écrasé de douleur et pétrifié de tristesse l’ensemble des artistes, communicateurs et autres femmes et hommes de culture du Sénégal, c’est bien celle de la disparition de Alioune Badara Diagne dit ‘Golbert’.

Figure emblématique de la prestigieuse ville de Saint-Louis, il avait réussi la prouesse de symboliser la flamboyance d’une cité d’art et de culture, entretenant l’élégance et l’ouverture à tous les souffles fécondants du monde’’, a témoigné le ministre. Il ajoute : ‘’Pieux, généreux, toujours d’humeur enjouée, Golbert Diagne avait su donner une dimension exceptionnelle au théâtre télévisuel, grâce à sa troupe Bara Yeggo et son interprétation époustouflante du rôle principal dans la pièce éponyme. Une création qui a montré que ce journaliste compétent, dévoué à son terroir et comédien de talent n’avait pas son pareil pour scruter et dénoncer les tares de notre temps tout en mettant les rieurs de son côté’’.