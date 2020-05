Suite au rappel à Dieu de Ndèye Seck ‘’Signature’’, survenu dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 mai 2020, le ministre de la Culture et de la Communication rend hommage à la regrettée chanteuse. Abdoulaye Diop dit sa tristesse incommensurable.

Il souligne, dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’, la chance du Sénégal et de l’Afrique d’avoir connu la voix enchanteresse et envoutante de cette cantatrice de légende, désormais installée dans l’éternité. Celle qu’il dépeint comme ‘’virtuose parmi les virtuoses’’, a valorisé avec le génie qui la caractérisait et sa voix sublime des sonorités traditionnelles et modernes. Elle excellait dans le ‘’tradi-moderne’’, aurait dit l’un des plus célèbres arrangeurs de sa production musicale, le regretté Cheikh Tidiane Tall, rajoute-t-il.

‘’De la génération dorée des Khar Mbaye Madiaga, Soda Mama Fall et autre Fatou Talla Ndiaye, Ndèye Seck ’Signature’ a marqué notre musique d’une empreinte éblouissante, d’une ‘Signature’ indélébile, pour nous référer au titre du célèbre tube qui lui a valu son sobriquet’’, poursuit-il. Abdoulaye Diop, au nom du chef de l’Etat et de toute la communauté artistique, présente ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée et à la nation sénégalaise tout entière.