Le ministre de la Culture et de la Communication a rendu un hommage à Mamadou Seya Ndiaye, l’un des premiers muséologues du ministère de la Culture. ‘’C’est avec une profonde consternation et une tristesse incommensurable que j’ai appris le rappel à Dieu de Mamadou Séya Ndiaye, grand commis de l’Administration sénégalaise qui a fait toute sa carrière au ministère de la Culture’’, lit-on dans un communiqué transmis à ‘’EnQuête’’.

Abdoulaye Diop a salué le ‘’brillant parcours’’ de M. Ndiaye. Un parcours qui l’a conduit dans différents services et directions du ministère qu’’’il a marqués de son empreinte indélébile’’. Ainsi, le ministre s’est ‘’incliné’’ devant la mémoire de ce muséologue qui a rendu des services ‘’inoubliables’’ au musée des Civilisations noires, au musée Senghor, au musée Boribana ainsi qu’aux musées de Toubacouta, de Bandafassi et de Gorée.

‘’De ce génie généreux’’ qui fut le concepteur du ‘’Circuit au Royaume d’enfance du président Léopold Sédar Senghor’’, Abdoulaye Diop retient surtout ‘’la rigueur et la compétence, un vrai militant de l’action culturelle et de la promotion de notre patrimoine culturel’’. En effet, selon lui, ‘’Mamadou Seya Ndiaye était de la trempe de ces citoyens qui ont donné leur souffle, leur âme, leur savoir, leur force et leur temps à la nation sénégalaise sans rien attendre en retour’’.

‘’ Repose en paix, Maitre !’’, a-t-il conclu en présentant les condoléances du président Sall.