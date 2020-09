Les membres de l’Agence des aéroports du Sénégal ont rendu, hier, un vibrant hommage à leur ancien directeur général. Ils ont salué ses nombreuses qualités dignes d’un leader.

A la retraite en ce moment, l’homme a été contrôleur aérien et délégué de l’Asecna (Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique) et président de l’Union des gestionnaires des aéroports de l’Afrique de l’Ouest (Ugaaco). ‘’La nouvelle génération pourra trouver en vous ses repères pour pouvoir mieux gérer l’avenir. Monsieur Mbaye Ndiaye fait partie de ces grandes personnalités de l’aviation civile qui ont rendu d’éminents services à l’aéronautique du Sénégal. Etant à l’Asecna, j’ai pu suivre une bonne partie de ce qu’il a fait.

C’est un homme d’une très grande générosité, c’est une qualité humaine exceptionnelle. Beaucoup de personnes sont devenues ce qu’elles sont grâce à sa générosité. Il les a envoyés en formation, ce qui n’était pas évident, compte tenu du contexte. Or, la formation est la base de tout système aéronautique de l’aviation civile. Il a contribué, en grande partie, à la formation du personnel aéronautique sénégalais’’, a témoigné le directeur général de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie, Maguèye Marame Ndao, hier.

Les pairs de M. Mbaye Ndiaye s’accordent sur le fait qu’il a contribué, de par ses différentes positions, au rayonnement du système de l’aviation civile au Sénégal. ‘’Nous devons nous inspirer de ce qu’il a pu faire pour le développement de notre aéroport, par un agrandissement des postes de stationnement. Il a permis la tenue de grands sommets à Dakar et l’accueil de trois présidents américains. Mbaye Ndiaye a rendu d’éminents services au système de l’aviation civile sénégalaise. Nous lui souhaitons une longue vie avec une santé de fer pour continuer à nous inspirer. Nous lui serons toujours reconnaissants. Il mérite notre respect et notre considération’’, a poursuivi M. Ndao.

A cela, Pape Maël Diop, nouveau Directeur général de l’ADS, a ajouté : ‘’C’est un grand défenseur de l’aviation civile et un grand promoteur de la coopération aéronautique sous-régionale. Tous ceux qui l’ont côtoyé vous le diront : monsieur Mbaye Ndiaye est une belle leçon de générosité et c’est bien à cet homme épris de sagesse que nous souhaitons rendre hommage. En 1995, il était déjà à Abidjan pour la réunion informelle qui avait posé les bases de l’Ugaaco. En 2007, 12 ans après la rencontre d’Abidjan, une simple association deviendra une institution de l’aéronautique sous-régionale. Monsieur Mbaye Ndiaye contribuera fortement à porter sur les fonts baptismaux l’Union des gestionnaires des aéroports’’ a-t-il déclaré.

Désormais, la salle dédiée à l’union à l’aéroport de Yoff porte son nom. ‘’La cérémonie que nous célébrons aujourd’hui laissera une trace dans l’histoire, au travers de la plaque qui honore le parcours exemplaire de ce grand homme. Monsieur Mbaye Ndiaye a passé toute sa vie sur les plateformes aéroportuaires. Nous lui devons bien cet hommage pour son extraordinaire contribution au rayonnement de l’aviation civile africaine. Vous êtes une référence pour moi et pour ceux qui ont passé toute leur vie dans les aéroportuaires. Je vous souhaite une longue vie et que Dieu me donne la force de vous honorer davantage’’, a affirmé Pape Maël Diop.

Le secrétaire exécutif de l’Ugaaco n’a également pas été avare en compliments et témoignages. Mbaye Ndiaye, a déclaré Simon Kaboré, est ‘’indéniablement le précurseur de la sûreté de l’aviation civile africaine’’. ‘’Il a été l’un des éminents gestionnaires de nos aéroports dans la sous-région. A l’attention des plus jeunes, je félicite mon ami Mbaye Ndiaye pour ce qu’il a laissé au secteur du transport aérien dans son pays et dans notre sous-région. A l’époque, les cadres des aviations civiles nationales migraient vers l’Occident, mais avec M. Mbaye Ndiaye, c’était l’inverse. Les cadres sénégalais et ceux des organisations internationales de l’aviation civile se ruaient au point des activités nationales du Sénégal’’, a-t-il témoigné.

L’homme du jour n’a pas manqué de reconnaitre le talent, les compétences et les valeurs de son jeune frère Pape Maël Diop. ‘’Notre noble corporation commune m’honore au plus haut point, ainsi que tous les membres de ma famille. Je vous traduis mes encouragements dans ce contexte très triste et tragique de pandémie de Covid-19. Ce minuscule virus aux conséquences désastreuses cloue au sol des dizaines de milliers d’aéronautes, plongeant ainsi notre secteur dans sa crise la plus profonde de sa glorieuse histoire. Au niveau africain, le redressement exigera des efforts énormes, un très grand esprit de sacrifice ainsi qu’une ingéniosité de tous les instants sans compter les contributions de tout porteur d’idées et les prières’’, a-t-il déclaré.

EMMANUELLA MARAME FAYE