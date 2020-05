HONONARIAT

‘’Faut-il rappeler au président de la République que l’honorariat est une reconnaissance professionnelle par les pairs, mieux placés pour apprécier les qualités et l’apport d’un ancien collègue (ou d’un ex-dirigeant) qui vient de quitter une structure ou une profession’’, lance le Congrès pour la renaissance démocratique (CRD ou Mouvement Tekki) dans un communiqué parvenu à ‘’EnQuête’’.

Le parti estime qu’’en s’arrogeant le droit d’en distribuer comme il veut et à qui il veut, cela signifie simplement qu’il ne comprend aucunement les bases d’un management public sain, vertueux et efficace. En agissant ainsi, il ne fait que consolider la République des passe-droits qu’il a déjà consacrée. Ce qui est une honte pour le Sénégal qui ne mérite pas tous ces manquements, devenus quotidiens, aux lois, à l’éthique et à la morale’’.

Cette sortie fait suite à la circulation du décret sur l’honorariat des anciens présidents du Conseil économique, social et environnemental démenti par la présidence de la République.

Convaincu que l’institution en elle-même ne sert à rien, le mouvement ‘’trouve scandaleux, dans le contexte de lutte contre la Covid-19 marqué par des pertes d’emplois et, subséquemment, de revenus pour des milliers de Sénégalais, que le président de la République, non content d’avoir abandonné le peuple face au virus, puisse consacrer son temps avec une légèreté et une insouciance déconcertantes à jouer au ludo et à organiser la bamboula pour ses partisans, allant jusqu’à ‘honorer’ des politiciens déjà bénéficiaires d’innombrables avantages de la part de l’Etat’’.