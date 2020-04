Malgré les craintes suscitées par la propagation des cas communautaires, le président de la République a décidé, hier en Conseil des ministres, le maintien des horaires du couvre-feu.

Le gouvernement du Sénégal s’inquiète de la transmission communautaire de la Covid-19. En Conseil des ministres, hier, le président de la République a donné des instructions fermes au ministre de la Santé ‘’pour freiner’’ ce mode de transmission du virus sur le territoire national.

‘’A cet effet, il a insisté sur l’urgence de bâtir une communication et une sensibilisation adaptées en direction des populations. Le président de la République a, également, demandé aux ministres concernés de veiller à l’application stricte de nouvelles mesures préventives, au niveau des marchés, des transports, espaces de commerce et autres lieux recevant du public’’, lit-on dans le communiqué. Pour ce qui est du couvre-feu, ceux qui espéraient un alourdissement n’ont qu’à déchanter, car le président Sall opte pour le ‘’maintien des horaires’’.

Le chef de l’Etat exhorte, par ailleurs, le gouvernement à œuvrer pour la confection locale de masques homologués et la généralisation de leur port par les populations. Revenant sur la création du Fonds de riposte et de solidarité Force-Covid-19, Macky Sall ‘’a souligné que cet instrument de financement inédit vise à prendre en charge intégralement le plan de contingence de la pandémie et à consolider durablement la résilience économique et sociale du Sénégal’’.

A ce titre, informe le communiqué, il a magnifié les contributions volontaires effectuées par les personnes physiques et morales qui s’élèvent à 17,33 milliards de francs CFA, au 21 avril 2020.

Le chef de l’Etat a aussi plaidé pour un démarrage ‘’dans les meilleurs délais des activités du Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Force-Covid-19, dont il a nommé le président et les membres représentant l’ensemble des forces vives de la nation’’.

Rappelant l’importance qu’il accorde au maintien et à la relance des activités économiques post-crise, à travers le déploiement optimal du Programme de résilience économique et social (Pres), il invite le gouvernement à accompagner particulièrement les secteurs du tourisme, de l’artisanat, de la pêche, ainsi que les différents acteurs de l’économie informelle.

Sur un autre registre, le président Macky Sall a, dans le cadre du financement de la campagne agricole 2020-2021, insisté sur l’impératif d’assurer la souveraineté alimentaire du Sénégal, à partir de ses avantages comparatifs et compétitifs en matière de production agricole, horticole et industrielle. Il a, selon le document, demandé au ministre de l’Agriculture, en relation avec celui des Finances et du Budget et le ministre de l’Economie, de prendre toutes les dispositions nécessaires au financement du Programme national d’autosuffisance en riz (Pnar). ‘’Le chef de l’Etat a, également, invité le ministre de l’Agriculture à actualiser les composantes et les objectifs du programme agricole national pour les cinq prochaines années, à la lumière de nos ambitions en matière de production, de transformation et de consommation’’, souligne le document.

MOR AMAR