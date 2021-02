Nous allons vous faire savoir que le nouvel ordre mondial n'a pas que le covid19 et les différents vaccins attenants aux multiples virus coronariens. Mais une acceptation implicite de la création d'une nouvelle humanité technologique. Nous allons vous faire savoir aussi quelque chose d'assez mystérieux qui se présentera à nous, tout au long de la gestion de ce cycle pandémique d'ici 2035. De quoi s'agit-il ? Du H.S.A ;c'est à dire la rénovation créatrice d'une nouvelle génération d'hommes et de femmes améliorés scientifiquement pour augmenter nos capacités intellectuelles avec des microprocesseurs en miniatures adaptés à notre organisme.

L'homme ou la femme amélioré(e) est l'utilisation des nano-biotechnologies pour augmenter les capacités humaines. Alors, il y a un versant sur le corps, c'est l'homme ou la femme bionique, l'humanité va subir de manière artificielle une modification, pour produire l'homme ou la femme immortel(le).

eCe qui signifierait que des scientifiques et des riches industriels ou hommes d'affaires veulent euthanasier la mort. On peut citer Dr Laurent Alexandre, président de N.B.C finances et le groupe filiale de Google, pour vous informer de l'ampleur souterraine de ce grand projet.

Cette nouvelle mutation de la race humaine prendrait son essor dans la voie des nano-electroniques, cette technologie est la plus utilisée avec de grandes offensives industrielles, avec aussi la production de casques électroniques télépathiques permettant la communication entre et humains, entre humains et ordinateurs, et ordinateurs/ordinateurs avec des programmes d'intelligence artificielle très poussé. La communication humains/ humains se ferait par la pensée assistée de nano-biotechnologies par des moyens électroniques très sophistiqués qui se fera avec des débits 5 fois Supérieurs à ceux des ordinateurs actuels de dernière génération. Plus tard avec des ordinateurs hyper puissants que nous imaginons en ce moment dans la dernière génération des ordinateurs existants.

Pour information, une structure comme Facebook s'est engagée, depuis 2019, à ce que le débit de communication ordinateur/homme soit plus rapide et plus important que la communication d'ordinateur à ordinateur.

Deuxième voie qui soit plus transgressive, plus bouleversant pour tous les croyants traditionnels que nous sommes. C'est la voie qui fabrique des gammes de microprocesseurs miniatures destinés à s'enrouler autour de nos 86000 milliards de neurones pour augmenter notre mémoire et notre coefficient intellectuel de manière explique-t-on pour lutter contre l'hégémonie de l'intelligence artificielle dans les décennies à venir !

Alors, on voit nettement que des scientifiques veulent nous transporter vers des univers d'hommes scientifiquement augmentés, d'hommes ayant des capacités intellectuelles nettement supérieures à ceux d'aujourd'hui.

Pourquoi et pour quels objectifs communs ?

Ce qui est complètement bouleversant sur le plan de la philosophie et générant des implications politiques, économiques et sociales dont nous ne pouvons mesurer les conséquences et les interrogations futures... En effet, tout cela est bien réel, il ne s'agit pas de science de science-fiction, mais plutôt d'une nouvelle ère, d'une nouvelle vision d'une humanité augmentée artificiellement avec des nano-biotechnologies qui déboucherait sur de nouveaux modèles de business.

Ce travail presque fini est l'œuvre de projets de gens qui ont les plus grandes richesses de la planète, les plus grands moyens financiers, les plus grands spécialistes du cerveau humain, de la génétique et des moyens électroniques du monde.

Ce projet est l'émanation d'une élite richissime. Surtout avec les plus grands ingénieurs de l'informatique et de l'intelligence artificielle, assistés des plus grands experts en neurobiotechnologie. Le nouvel ordre mondial se dresse avec une équipe exceptionnelle qui va s'atteler à l'organisation du travail, à l'organisation des prochaines formes pédagogiques pour nos enfants et à l'organisation assistée par ordinateur de la gestion de nos temps de de loisirs. Pire encore, encore pour ceux qui auront un travail permanent ! Pour dire vrai, en ce moment rien ne peut être fait ou mis en place pour stopper cette course à la folie douce.

Il est évident que cette course à la déconstruction de notre humanité naturelle est bien présente... Puisque l'organisation est mondiale et tous les décideurs sont parsemés dans tous les pays de la planète terre, surtout planqués en Chine et aux Usa. Que faire, les africains seront-ils prêts pour aborder et vivre dans cette humanité scientifiquement améliorée ou augmentée ?

Article signé par le pr hors classe

Serigne khadimou rassoul Thiam des

îles d'amérique.