Horizon sans frontières (HSF) dénonce une nouvelle forme de racket à l’aéroport Blaise Diagne. ‘’Qu’on demande des tests est légitime, mais de là à fixer un tarif de 40 000 F CFA (60 euros) nous semble être une forme de racket sur le voyageur, alors que tout le monde sait que nous sommes dans une période difficile économiquement.

Imposer ce tarif à une famille de 4 personnes, c’est leur exiger pratiquement la moitié du prix du billet’’, explique son président. L’organisation internationale de migrants estime que si c’est une nouvelle forme de taxe ou d’impôt, elle doit d’abord passer par l’Assemblée nationale en tant que loi. HSF compte d’ailleurs interpeller les Nations Unies et l’Organisation internationale de l’aviation civile, pour l’annulation de cette nouveauté.

‘’Cette mesure discriminatoire est un abus, une injustice sociale contraire à l’éthique et à la déontologie dont on se demande même la légitimité, car c’est normalement l’affaire des compagnies aériennes qui ne doivent faire voyager que ceux qui disposent de documents médicaux prouvant un test de non positivité au coronavirus, comme elles le font pour les visas.

L’État du Sénégal est en train de violer l’article 13 de la Déclaration universelle des Droits de l’homme à travers cette décision qui n’est autre qu’une soupape de sureté de l’État pour résoudre sa morosité économique sur le dos des migrants. Ce nouveau business sur le dos du voyageur est une anomalie à rentabilité économique que dénonce l’organisation de défense des migrations internationales’’, ajoute Boubacar Sèye.