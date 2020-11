Iba Caty Ba

Pour mieux préparer la rentrée scolaire prévue le 12 novembre prochain et offrir aux apprenants un meilleur cadre de vie et un environnement sain, l’Amicale des anciens élèves de l’école élémentaire Iba Caty Bâ, ex-Clémenceau, a décidé de réhabiliter les toilettes dudit établissement. Une collecte de fonds à travers la vente de cartes est organisée pour réaliser ce souhait. Au terme de cette opération, 3 millions de francs CFA ont pu être rassemblés.

Ce qui a permis la rénovation des 11 blocs sanitaires flambant neufs dont les huit sont réservés aux élèves (quatre pour les filles et quatre autres pour les garçons). Les trois autres toilettes sont mises à la disposition de la direction et de l’équipe pédagogique. Sise dans la ville de Thiès et jouxtant l’avenue Léopold Sédar Senghor, Iba Caty Bâ avait jusqu’ici des latrines qui étaient dans un état piteux. Les jeunes filles, dit-on, pouvaient quitter l’école à tout moment, faute de blocs sanitaires adéquats.