Ancien reporter sportif de Radio Sénégal et actuel chroniqueur à la Rfm, Abdoulaye Diaw n’est plus à présenter dans le monde sportif. Une association composée de journalistes et d’anciens footballeurs, a décidé de rendre hommage Pour à cette icône de la presse sportive sénégalaise, a rapporté l’APS.

‘’Au-delà de l’hommage que nous voulons rendre et des remerciements que tout le peuple sénégalais va adresser à Abdoulaye Diaw, le 1er et le 2 avril prochain, nous voulons l’offrir en exemple aux jeunes, mais aussi à tous les Sénégalais’’, a déclaré le coordonnateur du comité ‘’Sargal Abdoulaye Diaw’’. Selon Serigne Mbacké Ndiaye, ‘’Abdoulaye Diaw fait partie des rares personnes au Sénégal qui font l’unanimité’’. Pour M. Ndiaye, le doyen Diaw doit être une référence pour les jeunes et tous les Sénégalais dans ce contexte marqué par des ‘’actes déplorables’’.

L’événement sera ponctué par ‘’l’organisation d’activités sportives qui vont démarrer le 1er avril par un défilé des écoles de football, à partir de 15 heures, au stade Alassane Djigo de Pikine’’. Il est prévu le même jour deux matches de gala. Le premier opposera ‘’les anciens de Dakar coordonnés par Bassirou Diallo et ceux de Thiès qui sont coordonnés par le coach Momar Thioune’’, a fait savoir Serigne Mbacké Ndiaye sur APS. En deuxième heure, une sélection des anciens joueurs de Saint-Louis, ville d’origine de Abdoulaye Diaw, fera face à celle de Kaolack, ‘’qui l’a consacré car presque tous les Sénégalais l’ont connu à partir de la radio, et c’est à partir de la région de Kaolack’’, lit-on sur l’Agence de presse sénégalaise. Ces activités seront closes le 2 avril par une soirée de gala.