La loi 17-32 confère à la Caisse de dépôts et consignations (CDC), dans le cadre de ses missions, de créer des filiales pour investir le champ concurrentiel. Ainsi, elle a mis sur pied la Compagnie générale immobilière du Sahel (CGIS) qui travaille dans la viabilisation et la commercialisation de parcelles à usage d’habitation.

‘’C'est dans ce cadre que l'une des missions essentielles de la caisse est celle de financement du logement social et de standing. Pour opérationnaliser cette mission, la caisse a décidé de créer une filiale dédiée à la question immobilière. Elle a pour mission de se substituer à la caisse, d'être le bras d'investissement dans l'immobilier, mais également de gérer les actifs immobiliers de la CDC’’, informe le directeur général de la CGIS SA, Abdou Khafor Touré.

Dans cette mouvance, indique le Dg qui se prononçait à l’occasion d’un atelier de planification et d’échange dans le cadre du séminaire annuel de la Caisse des marchés publics (CDMP), ‘’la CDC a un immense patrimoine foncier au niveau de Bambilor, composé de plus de 150 ha, et dans quelques endroits à Dakar. Il s'agit donc de valoriser ce patrimoine foncier. Mais aussi d'être sur le marché de l'immobilier pour assurer cette mission de la caisse, de facilitation de l'accès à un bien immobilier à des prix accessibles’’.

Dans ce sens, M. Touré estime qu’il faut d’abord passer par la construction. Pour la CGIS SA, il faut ‘’arriver sur le marché sur la base de la volonté de l'actionnaire avec une offre de services innovante, diversifiée, mais aussi qui permet de faciliter l'accès, c'est-à-dire, d'avoir des produits très accessibles pour nos concitoyens’’, insiste Abdou Khafor Touré.

D’ailleurs, renseigne le DG, ‘’la caisse a investi dans le logement social et aujourd'hui, elle est en train de développer à Bambilor un lotissement de 4 000 parcelles viabilisées et certaines en logements qui sont destinées aux populations à des prix très accessibles. C’est un enjeu majeur pour la CDC de contribuer à la promotion et au développement du logement social. Aujourd'hui, nous comptons, pour 2020 et 2021, mettre sur le marché plus 3 000 parcelles viabilisées suivant des standards très élevés. Je pense que l'exemple qu'on a, c'est simplement la cité Apix de Tivaouane Peulh où nous sommes dans des normes de viabilisation qui sont extrêmement très élevées, parce qu'il faut offrir un cadre de vie sain aux populations’’.

Selon lui, vu ces résultats probants, une autre assiette foncière est confiée à la CGIS. Dans la foulée, Abdou Khafor Touré renseigne qu’il y a eu un programme de modernisation et de reconstruction des marchés qui a été confié à la CDC. ‘’La caisse, en tout cas, a une mission à jouer sur le plan du logement social et du logement standing, et je sais aussi que, sur le plan purement immobilier, il y a un investissement et une confiance du président de la République, parce qu'on compte beaucoup sur la caisse pour régler un certain nombre de questions’’.

