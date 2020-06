Immolation Amath Coly

Les camarades d’Amath Coly, un Sénégalais qui s’est immolé, ce week-end, dans son appartement sis dans la ville de Rabat, exigent l’ouverture d’une enquête et sollicitent le rapatriement de son corps. Ancien membre du mouvement estudiantin des jeunes de la Casamance Kékendo, il séjournait, d’après e-Média, au Maroc depuis plus d’un an.

‘’Nous demandons que la lumière soit faite dans cette affaire, parce qu’on ne peut pas perdre un frère au Maroc et que la chose ne soit pas élucidée. Il faut qu’on sache ce qui s’est réellement passé.

Nous exigeons de l’Etat du Sénégal de faire des enquêtes et de saisir les autorités marocaines pour que nous sachions ce qui s’est réellement passé. Ce n’est pas facile, en cette période de coronavirus, mais nous voulons que l’Etat nous aide à rapatrier son corps. Ses parents vivent ici et ils veulent le corps de leur enfant afin de pouvoir faire son deuil’’, confie Mamadou Lamine Biaye, porte-parole de Kékendo.