Le taux de croissance moyen, en 2020, de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), ressortirait à 2,7 %, soit une réduction de près de quatre points de pourcentage par rapport à la prévision initiale de 6,6 %. L’annonce a été faite, hier, par le président en exercice de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’union, Alassane Ouattara, lors d’une session extraordinaire.

La pandémie actuelle, qui s’ajoute à la crise sécuritaire qui sévit dans la région sous-africaine, a des effets économiques, sociaux et humanitaires sur l’ensemble des Etats membres. ‘’En effet, cette crise sanitaire aura un impact direct négatif sur la croissance économique de nos Etats et sur nos finances publiques en 2020. Il ressort, par exemple, que le taux de croissance moyen, en 2020, dans notre union, ressortirait à 2,7 %, soit une réduction de près de quatre points de pourcentage par rapport à la prévision initiale de 6,6 %’’, affirme le président en exercice de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement (CCEG) de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

Alassane Ouattara, par ailleurs Président de la République de Côte d’Ivoire, présidait, hier, une session extraordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UEMOA, tenue par vidéoconférence. Cette pandémie, si elle persiste jusqu’à la fin de l’année, peut conduire les économies de l’union à ‘’rentrer en récession’’, selon M. Ouattara. Elle ‘’réduirait, de façon significative’’ la capacité des Etats à lutter contre la pauvreté et le terrorisme. ‘’Le présent sommet nous donne l’opportunité de partager nos expériences dans la gestion de la Covid-19 et de rechercher, ensemble, les moyens de faire face à cette pandémie. Mais, d’ores et déjà, je voudrais vous rendre hommage pour les mesures urgentes et les plans de riposte évalués aujourd’hui à environ 5 285 milliards de F CFA, que vous avez adoptés’’, dit-il.

D’après le président Ouattara, ces fonds leur permettront de ‘’limiter’’ les impacts de la Covid-19 sur les populations, l’emploi et le secteur productif, et de promouvoir les initiatives prises. Ceci pour éviter ‘’l’affaissement’’ des entreprises et faciliter le redémarrage rapide des activités économiques post-crise.

Définir une stratégie commune

Par ailleurs, en dépit des contraintes actuelles, le président de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UEMOA reconnait qu’il apparaît ‘’indispensable’’ de poursuivre la mise en œuvre de leurs grands chantiers dans les domaines de la sécurité, de la santé, des infrastructures et de la monnaie commune. ‘’Nos défis sont donc désormais encore importants et nombreux. Il nous faut faire preuve d’ingéniosité et prendre, avec célérité, toutes les mesures nécessaires, afin de réduire l’impact de la pandémie sur nos populations et nos économies. Ce sommet nous offre l’occasion de définir une stratégie commune de lutte contre la pandémie et de donner des orientations à nos institutions régionales et nos équipes gouvernementales pour sa mise en œuvre. Nous examinerons également, compte tenu des impacts de la pandémie sur nos économies, notre pacte de convergence’’, suggère le président ivoirien. D’après lui, la situation qu’ils traversent les oblige à avoir une ‘’réponse collective et concertée’’. ‘’Cette collaboration doit s’étendre aux initiatives visant à renforcer notre capacité de production de produits pharmaceutiques et au partage d’expériences entre nos scientifiques et responsables des équipes médicales, chargés de la riposte contre la Covid-19 dans nos pays respectifs’’, conclut-il.

MARIAMA DIEME