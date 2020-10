Impact Covid  

La Coalition des confédérations syndicales sénégalaises s’est, durant sa dernière réunion, penchée sur les impacts économiques du coronavirus sur le monde du travail. La Conférence des secrétaires généraux de cette organisation a, en effet, constaté la persistance de la crise sanitaire aux répercussions lourdes comme la recrudescence de l’émigration clandestine, la fermeture de plusieurs établissements, les licenciements massifs de travailleurs, notamment dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, etc.

La Coalition des confédérations syndicales regrette, à cet effet, que l’ordonnance présidentielle n°001- 2020 du 8 avril 22020, aménageant des mesures dérogatoires au licenciement et au chômage technique, ait très peu été respectée. ‘’En effet, c’est durant la période de mise en œuvre de la loi d’habilitation n°2020-13 du 2 avril 2020, que le directeur général des Grands moulins de Dakar a choisi de licencier délibérément cinq travailleurs pour des motifs fallacieux’’, regrette-t-elle. Il y a 200 000 emplois en jeu dans le domaine du secteur touristique, car, disent-ils, à la veille de l’ouverture de la saison, les promoteurs hôteliers trouvent insuffisant le soutien financier de l’Etat qui leur est attribué pour maintenir les activités.

...Les syndicalistes déplorent d’ailleurs qu’aucune couverture de risques liés à ce type de catastrophe n’est prévue par le régime en place. Les travailleurs impactés, soulignent-ils, ne bénéficient d’aucune mesure de protection sociale et se retrouvent brusquement dans une situation sociale insupportable. ‘’La Conférence des secrétaires généraux de la coalition des confédérations syndicales sénégalaises s’insurge contre les mesures et manœuvres déloyales de la direction de l’hôpital Abass Ndao. Elle dénonce le mode de désignation des représentants des travailleurs au sein du Conseil d’administration.

Sur la situation à l’APS, la conférence dénonce vigoureusement le licenciement abusif des chefs des services commercial, administratif et financier, et la suspension de Bamba Kassé, Secrétaire général du Synpics ainsi que la mauvaise volonté affichée par la direction de l’APS pour parvenir à un règlement négocié de ce conflit qui perdure’’, lit-on dans la note. Les syndicalistes ont exhorté, par ailleurs, le gouvernement à soutenir davantage les entreprises en difficulté et à renforcer les mesures de protection des travailleurs et de leurs emplois.

La coalition exige, à ce propos, la réintégration des travailleurs abusivement licenciés aux Grands moulins de Dakar, à l’hôpital Abass Ndao et à l’APS, et s’oppose, dit-elle, à toutes formes de précarisation des emplois dans le cadre de la réforme du Code du travail. Ils annoncent la tenue d’une conférence de presse très prochainement, l’organisation d’une marche nationale en guise de riposte contre les multiples agressions dont sont victimes les travailleurs.