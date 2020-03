Pour éviter que la pandémie de la maladie à coronavirus ne se propage dans leurs établissements d’enseignement coranique, l’association Jamatou Ahloul Qu’raane/Section Thiès, regroupant 145 ‘’daaras’’, a décidé de fermer les portes et de retenir les enfants. Elle tend la main à l’État du Sénégal, dans ce contexte où l’état d’urgence est pratiqué dans toute sa rigueur.

Avec l’état d’urgence décrété lundi dernier, par le président de la République Macky Sall, les ‘’daaras’’ sont affectés au premier plan. Les enfants qui, lors de leurs heures creuses, se promènent dans les rues pour avoir de quoi ramener à l’institut, ne seront plus dans les dispositions de le faire. Comme d’autres Sénégalais, ces derniers vont devoir observer une pause pendant toute la durée de l’état d’urgence et du couvre-feu. La contribution qu’ils apportaient aux maîtres va disparaître ou diminuer pour quelques semaines.

Consciente que la tâche s’avère difficile, l’association Jamatou Ahloul Qu’raane/Section Thiès, qui regroupe 145 ‘’daaras’’, tend la main à l’État du Sénégal. Elle attend du gouvernement un appui total en produits désinfectants et en vivres.

‘’L’heure est grave’’, a déclaré, hier, leur porte-parole, lors d’une rencontre restreinte avec la presse. Oustaz Babacar Ndaw ajoute qu’il faut penser à déployer dans l’immédiat un plan d’aide d’urgence pour soutenir tous les ‘’daaras’’. ‘’Ce que nous avons à faire, c’est très simple. Il faut prier et implorer Allah de nous aider à éradiquer la pandémie de la maladie à coronavirus. Nous devons aussi prier pour les malades qui sont internés et cloués dans les lits des différents hôpitaux du pays. Face à une telle situation, nous appelons les Sénégalais à cultiver l’entraide, comme nous le recommande le Prophète Mohamed (PSL). Il faut que les uns et les autres pensent aux couches les plus vulnérables, notamment les ‘daaras’qui accueillent beaucoup d’enfants. Ces ‘daaras’nous appartiennent et font partie de notre culture. Cette situation que nous vivons nécessite un appui de la part de l’État du Sénégal. Mais il faut que cet appui soit déployé le plus rapidement possible’’, soutient Ndaw.

Pour lutter efficacement contre la Covid-19 dans les ‘’daaras’’, le marabout pense que ces instituts coraniques ne doivent pas être en manque de produits d’hygiène, notamment de gels hydro-alcooliques, de savon, de masques… Aussi, ajoute-t-il que les enfants ont plus que jamais besoin de la protection de tous. ‘’Ce sont nos enfants. Et il est de notre devoir et responsabilité de les protéger. L’État est en train de soutenir les populations. Nous pensons que ce soutien doit s’élargir aux ‘daaras’ qui accueillent, en leur sein, beaucoup d’enfants’’, poursuit le maître coranique qui réside au quartier Darou Salam, dans la commune de Thiès-Est.

Ainsi, oustaz Babacar Ndaw appelle au respect de la mesure de l’état d’urgence et de toutes les consignes édictées par les autorités sanitaires, en vue, dit-il, de freiner la propagation de la maladie à coronavirus qui a fait plus de 17 000 morts dans le monde.