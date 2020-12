Le Centre international du commerce extérieur du Sénégal (Cices) est devenu plus accueillant et convivial, grâce à une vaste opération de nettoiement initiée par son directeur général Salihou Keita. Ce site, qui a perdu plus de 800 millions cette année, en raison de la pandémie de la Covid-19, compte professionnaliser l’organisation des foires et diversifier ses activités.

Il y a un mois, soit trois mois après sa prise de fonction, le directeur général du Centre international du commerce extérieur du Sénégal (Cices), Salihou Keita, avait décliné une feuille de route pour le repositionnement stratégique du site sur l’échiquier de l'événementiel économique et culturel national et international. Il n’a pas traîné les pieds. Même si le Cices a été durement frappé par la pandémie de la Covid-19.

En effet, elle a occasionné une perte de plus de 800 millions de francs CFA, selon Salihou Keita. ‘’Aujourd’hui, à cause de la pandémie de la Covid-19, le Cices a perdu plus de 800 millions de francs CFA. Nous sommes la seule structure de l’Etat qui est dans l’événementiel. Quand on dit événementiel, on organise des activités et on reçoit du monde. Et le rassemblement n’est pas permis en cette période. C’est pour cela que le Cices est frappé par cette pandémie. Mais l’autorité a compris. Nous allons vivre avec cette pandémie, en prenant toutes les dispositions sanitaires’’.

Pour les éditions à venir, il veut rompre avec le passé et assure qu’elles seront organisées de façon professionnelle, sans omettre le secteur informel. ‘’Nous allons aller vers une foire de transition, une foire professionnelle. J’écoute le grand public qui dit que la foire est devenue ‘Sandaga bis’. Mais nous allons corriger ce Sandaga bis. Il s’agit de rassurer les populations et leur demander de venir, parce que ce n’est plus comme avant. Nous allons rompre avec le passé, mais les marchands ambulants, les gens de Sandaga qui viennent, on ne va pas les écarter. Ils font partie de la société. Nous allons les accompagner. Ils feront partie de la foire, mais de façon organisée. On va vers une foire professionnelle où il n’y aura pas de folklore, pas d’animation’’, dit-il. Car, selon lui, l’informel fait partie du décor de notre économie.

‘’L’économie sénégalaise est portée à hauteur de 97 % par le secteur informel. C’est pour cela que dans le cadre de la diversification de nos activités, nous allons organiser des foires, chaque année, pour le secteur informel qu’on va aider à formaliser ses activités’’, annonce-t-il.

Le Cices fait peau neuve

En attendant, cette volonté de booster le taux de fréquentation et le taux d’occupation du Cices l’a poussé à organiser, ce samedi, une journée de nettoiement et de désencombrement du Centre international d’échanges de Dakar (CIED). Cette opération de nettoyage a été organisée avec la collaboration de la société de Vidange, curage, assainissement du Sahel (Vicas-Sarl).

Ainsi, en termes de logistique, cinq camions hydrocureurs, deux tractopelles, une machine aspiratrice-excavatrice, deux balayeuses et des bennes ont été mobilisés par le directeur de la Vicas, Ibra Sow. Il a également fourni des techniciens de surface au nombre de 350, qui ont permis au site de se débarrasser de ses saletés.

À l’intérieur comme à l’extérieur des bâtiments de la CIED, ils n’ont rien laissé sur leur passage. Ces professionnels ont même procédé à une opération de vidange des fosses septiques. Ainsi, ce lieu qui accueille un public venant de tous les coins du monde, est rendu plus agréable, accueillant et convivial. ‘’Quand j’ai entendu Salihou Keita dérouler sa feuille de route au niveau des médias, je me suis dit que c’est une occasion de faire quelque chose pour notre pays. Le Cices est une vitrine pour le Sénégal. Quand les étrangers viennent et trouvent un Cices plus ou moins poussiéreux, délabré, etc., ils se diront que le Sénégal est ainsi. Sur ce, je me suis approché du DG et lui ai dit que je voulais apporter mon appui concernant la propreté de Cices. Du coup, il l’a pris à bras-le-corps et m’a suggéré de faire quelque chose de plus au moins très puissant, nous permettant de marquer un coup’’, explique Ibra Sow.

Chaque année, la Foire internationale de Dakar (Fidak) se tient au mois de décembre, au Cices. Mais l’édition 2020 est reportée jusqu’à l’année prochaine, au mois de mars (du 25 au 8 avril 2021), à cause de la pandémie de la Covid-19.

BABACAR SY SEYE