Le bulletin du mois de mai de l’ANSD indique aussi que les importations en mars dernier sont évaluées à 486,2 milliards de F CFA contre 289,4 milliards de F CFA au mois précédent, soit un relèvement de 68,0 %. D’après le document, cette hausse est imputable à celle des achats à l’extérieur d’autres véhicules terrestres pour une valeur de 30,7 milliards de F CFA contre 7,5 milliards de F CFA au mois précédent.

Mais aussi de riz et d’autres machines et appareils. Par ailleurs, l’absence d’importations d’huile brute de pétrole au mois précédent contre 78,7 milliards de F CFA au cours de la période sous revue, a renforcé cette augmentation. ‘’Toutefois, cette hausse des importations a été modérée par le repli des importations de machines et appareils pour industries alimentaires (-53,9 %) et de maïs (-34,7 %). Comparées au mois de mars 2019, les importations ont connu une progression de 56,8 %’’, rapporte l’ANSD.

...En effet, l’agence nationale en charge de la statistique nous renseigne que le cumul des importations pendant la période sous revue s’est établi à 1123,4 milliards de F CFA, alors qu’il était à 965,5 milliards de F CFA pour la période correspondante en 2019. Ce qui fait ressortir un relèvement de 16,4 %. Les principaux produits importés, en mars dernier, sont essentiellement l’huile brute de pétrole à hauteur de 78,7 milliards de F CFA, les autres machines et appareils pour 56,5 milliards de F CFA. L’achat de produits pétroliers finis s’est chiffré à 40,5 milliards de F CFA, les autres véhicules terrestres à 30,7 milliards de F CFA et le riz à 22,9 milliards de F CFA. Concernant les principaux fournisseurs du Sénégal, le bulletin note qu’il s’agit de la France, du Nigeria, de la Chine, des Pays-Bas et de la Turquie.