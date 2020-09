Compte tenu de la situation très difficile à Thiaroye, à la suite des fortes pluies du weekend, les commerçants ont décidé de se faire entendre, en observant une grève. Ceci est dû au fait, selon Ngagne Amar, leur porte-parole, qu’après une négociation avec l’Apix et l’Office national de l’assainissement du Sénégal, il y a de cela quelques mois, une promesse leur a été faite de brancher les canalisations du marché sur celles des projets de l’Apix. Une réunion a eu lieu dans ce sens. Il a alors été convenu deux choses : le matériel devrait être acheté par les promoteurs de l’Apix et la mairie devait s’acquitter des frais de la main-d’œuvre des travaux.

Le promoteur a respecté sa promesse ; ce qui n’est pas le cas pour la mairie qui traine toujours les pieds. ‘’Nous avons décidé d’aller en grève ce lundi et de ne plus payer les taxes municipales jusqu’à nouvel ordre. Nous allons continuer ainsi jusqu’à obtenir gain de cause. (Aujourd’hui) mardi, nous allons venir travailler certes, mais on ne va pas payer les taxes municipales’’, a prévenu M. Amar. Qui ajoute que, compte tenu de la situation qui y prévaut, il leur faut l’érection de deux passerelles. A défaut, ils réclament deux escaliers ; l’un qui va mener au marché et l’autre à la ruelle qui mène vers Guinaw-Rails pour faciliter la circulation des clients qui se font prier, ces temps-ci.

‘’Nous sommes impactés vraiment. Le marché n’est plus fréquenté. Un énorme manque à gagner. Nous venons certes, mais on croise les bras jusqu’au soir avant de rentrer. Cette situation ne date pas d’hier, et tout cela à cause de l’impraticabilité des chemins qui mènent au marché. La solution urgente et qui nous arrange est de brancher le réseau sur les travaux de l’Apix, comme promis, sinon, on ne va pas reculer d’un iota, tant que nous n’aurons pas gain de cause’’, conclut-il.

Les commerçants réclament aussi de l’éclairage public.

CHEIKH THIAM