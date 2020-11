Dix kilomètres sur 11 axes à Diourbel ! Ce sont, entre autres, les réalisations du Promovilles dans la capitale du Baol. Elles s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre les irrégularités et l’équité. Le ministre Samba Ndiobène Ka a appelé à une maintenance des ouvrages, gage de leur durabilité.

Le ministre du Développement communautaire, de l’Équité sociale et territoriale, Samba Ndiobène Ka, a procédé, en compagnie de son collègue Dame Diop, hier, à l’inauguration des infrastructures réalisées par le Programme de modernisation des villes (Promovilles) à Diourbel. Il a exhorté les acteurs, populations, élus locaux et services techniques à ne ménager aucun effort pour l’entretien et la maintenance des infrastructures, parce que cela contribue à leur durabilité. Il a rappelé les axes routiers réalisés et qui font de Diourbel une ville moderne, après avoir complètement changé son visage.

Selon le ministre, dans le cadre de l’employabilité, le Promovilles a formé 86 jeunes aux métiers des bâtiments et des travaux publics et de l’assainissement. Ce programme a aussi, renseigne Samba Ndiobène Ka, permis de doter de matériel informatique, en vue de l’opérationnalisation du Sig et la logistique la commune. Il a aussi renforcé les capacités des agents des services techniques sur les thématiques relatives à la gestion territoriale. Ce programme a, si on en croit le ministre, permis de ‘’réaliser des infrastructures socio-économiques au profit des femmes, des enfants et des jeunes. Des salles de classe, un mur de clôture, un équipement récréatif et l’esplanade de la préfecture ont pu être construits’’.

‘’C’est un plaisir d’inaugurer les ouvrages réalisés, dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 1 du Programme de modernisation des villes du Sénégal. Ce programme lutte contre les inégalités et les disparités sociales. Il est au cœur des priorités du chef de l’Etat’’, a-t-il dit.

Lors de cette cérémonie, le maire Malick Fall a confié que ces réalisations du Promovilles sont à mettre à son actif, parce que c’est lui qui avait plaidé auprès du chef de l’Etat la réalisation d’infrastructures, car la ville en avait grandement besoin. Lors de cette audience, a rappelé l’édile de la capitale du Baol, le président de la République a appelé, séance tenante, le directeur de l’Ageroute et a accédé à sa demande. Cette audience s’est tenue, a dit Malick Fall, en présence du ministre Dame Diop et d’Aminata Tall, car ‘’son objectif, ce n’était pas des postes ministériels ou de direction, mais plutôt la modernisation de la capitale du Baol. Il a invité l’ensemble des responsables politiques de la coalition Benno Bokk Yakaar à se retrouver autour de l’essentiel.

Cette cérémonie a été ponctuée par une guerre des pancartes entre les partisans du maire, du ministre Dame Diop et de Moustapha Guèye, Directeur du Crous de Bambey.

A noter qu’une enveloppe de 6,3 milliards a été dégagée pour la réalisation de ces infrastructures. Elles concernent aussi la lutte contre l’insécurité avec le renforcement de l’éclairage public et la construction d’un réseau d’assainissement pour lutter contre le phénomène des inondations accentué par les changements climatiques.

Boucar Aliou Diallo