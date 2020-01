Un nouvel incendie s’est déclaré hier au marché Petersen. Le feu, qui s’est déclaré tôt le matin, a, selon les témoignages recueillis, consumé toute une cantine, occasionnant ainsi des dégâts matériels importants. ‘’C’est vers 6 h du matin qu’on m’a appelé au téléphone pour m’informer que ma cantine a pris feu. Quand je suis venu sur les lieux vers 7 h, toutes les marchandises ont été déjà consumées par le feu. On n’a rien pu sortir. Même si on s’en remet à Dieu, on a perdu dans cet incendie beaucoup d’argent.

Il y avait des moteurs, des pièces détachées neuves, des ordinateurs et d’autres marchandises d’une valeur de plus d’une centaine de millions’’, déclare la victime Pape Niang. Selon lui, le feu serait parti d’un court-circuit, même si jusqu’ici les éléments de l’enquête ouverte n’ont pas encore confirmé cette thèse. Il déplore le retard accusé par les éléments du groupement des sapeurs-pompiers. ‘’Seul mon magasin a pris feu. Les autres ont été épargnés. Les sapeurs-pompiers ont mis du temps pour venir. Ils sont venus ici vers 7 h, alors qu’on les appelés vers 6 h’’, soutient-il.

...Il faut relever que les incendies font partie du quotidien des marchands de Petersen. Dans ce marché, il ne passe pas un mois sans qu’un incendie ne se déclare, les uns plus violents que les autres. A chaque fois, ce sont les branchements sauvages d’électricité qui sont pointés du doigt. Ce qui amène certains commerçants à interpeller l’Etat et la mairie du Plateau pour qu’ils prennent leurs responsabilités afin de faire régner l’ordre dans ce marché. Presque chaque mois, un incendie se déclare au marché Petersen. ‘’L’Etat et la mairie doivent agir pour éradiquer ce qui est en train d’être un fléau dans ce marché. Les branchements sauvages d’électricité sont souvent à l’origine des incendies. Le site également est saturé. Il nous faut un autre site où caser les vendeurs de pièces détachées’’, déclare Pape Niang.