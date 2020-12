Dans l’incendie qui a eu lieu la nuit du mercredi à Barcelone, il y a eu trois morts dont un Sénégalais. Un autre compatriote est dans un état critique.

On craignait la mort de compatriotes, dans l’incendie qui s’est déclaré dans un entrepôt industriel abandonné, mercredi dernier, tard dans la soirée, en banlieue barcelonaise. Malheureusement, c’est le cas. Le bilan final fait état de trois morts dont un Sénégalais et un autre qui est dans une situation critique dans un hôpital, selon le député de la diaspora Mor Kane. ‘’L’information qui parle de 300 morts n’est pas avérée. C’est faux. Il y avait une centaine de personnes. Il y a trois morts dont un Sénégalais qui n’est pas encore identifié. Les nationalités des deux autres ne sont pas encore connues. Il y a aussi un autre compatriote qui est dans un état piteux, dans un hôpital. Quant aux dégâts, ils sont énormes, car ils ont tout perdu. Ils logeaient au rez-de-chaussée et aux deux premiers étages du bâtiment qui fut les locaux d’une ancienne entreprise abandonnée par son propriétaire. Concernant la cause, on parle d’une bougie. Il y a lieu de préciser qu’il y a d’autres immeubles, dans plusieurs endroits en Espagne, qui sont pareils à celui qui a pris feu’’, confie M. Kane.

Le parlementaire renseigne que l’immeuble qui a pris feu accueillait plusieurs nationalités : des Sénégalais, des Gambiens, des Maliens, des Nigérians, des Marocains... Lorsque l’incendie s’est déclaré, les sapeurs-pompiers sont restés plus de 30 minutes avant d’intervenir, car ils n’avaient pas ordre de l’éteindre. C’est ce qui a provoqué ces énormes dégâts. Ces migrants y logeaient depuis 2006, avec la première vague d’émigration irrégulière, puisqu’ils n’avaient pas où vivre. Dans l’immeuble, poursuit-il, les autorités locales avaient coupé l’eau et l’électricité, depuis plusieurs années. Le maire a voulu les déguerpir, mais sous la pression de la population qui avait manifesté son désaccord, il avait lâché du lest.

Le député demande l’aide des autorités du pays pour venir en aide aux sinistrés qui ont tout perdu dans ce drame. L’information avait été donnée par le secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères chargé des Sénégalais de l'extérieur, mercredi dernier, dans le journal de 20 h, sur la Télévision futurs médias (TFM). Après avoir atteint le feu, les pompiers espagnols ont prévenu, sur leur compte twitter, contre des risques d’effondrement du bâtiment. La responsable de l’autorité catalane de la santé, Alba Vergés, a, elle, annoncé 17 blessés dont deux dans un état critique. Plusieurs personnes ont été blessées après avoir sauté du bâtiment pour échapper aux flammes. ‘’Je suis profondément désolé pour la perte de vies humaines et je remercie les services d’urgence pour leur travail qui a permis de sauver des dizaines de personnes des flammes’’, a écrit sur son compte twitter le chef du gouvernement, Pedro Sanchez, hier.

CHEIKH THIAM