Le chef de l’Etat a fait remettre, hier, une enveloppe de 50 millions F CFA aux victimes de l’incendie du marché Ocass de Touba. Il promet de rénover ce haut lieu de commerce.

Le ministre de l’Intérieur, en compagnie de ses collègues du Commerce, de la Formation professionnelle, de l’Artisanat, de l’Elevage et du Développement communautaire, était hier à Touba. Antoine Félix Abdoulaye Diom et les autres ministres ont été porteurs d’un message du chef de l’Etat. Macky Sall se dit peiné par la situation des commerçants qui ont tout perdu, lors de cet incendie. Aussi, compte-t-il, au nom de l’Etat du Sénégal, ‘’leur venir en appui, mais après le recensement exhaustif de toutes les victimes de ce sinistre’’.

Au nom du président de la République, les ministres ont remis une enveloppe de 50 millions de francs CFA à Seyni Dieng, le délégué du marché. Cet argent, en à croire les envoyés du président Sall, ‘’va servir, dans un premier temps, à soulager les sinistrés pour qu’ils puissent honorer certains frais, comme la dépense quotidienne’’.

Au terme de sa visite, le ministre de l’Intérieur, qui a en charge la protection civile, a laissé entendre : ‘’Je veux apporter le soutien du gouvernement au khalife général des mourides et aux commerçants. Il est certain que ce qui est arrivé est un événement douloureux qui a frappé les commerçants du marché Ocass de Touba. Le président de la République a décidé de faire en sorte qu’après l’évaluation des causes qui ont été à l’origine du sinistre, des travaux soient engagés en vue de moderniser le marché. Faire en sorte que lorsque vous serez dans votre lieu de travail, que vous ne soyez plus en insécurité’’.

Dans la cité religieuse, les messages de réconfort aux victimes se poursuivent. Le porte-parole du khalife général des mourides est allé à la rencontre des commerçants. C’était pour leur demander ‘’de garder espoir et que la solidarité va permettre de surmonter le mal, voire l’amoindrir’’.

