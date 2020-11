Le président de l’Union nationale des chambres de commerce et d’industrie conseille aux pouvoirs de créer des emplois, s’il veut mettre fin au phénomène de l’émigration irrégulière et des marchands ambulants.

Le président de l’Union nationale des chambres de commerce du Sénégal demande aux pouvoirs publics de créer des emplois pour freiner l’émigration irrégulière. Il était à Touba pour soutenir les victimes de l’incendie du marché Ocass. Il appelle l’Etat à faire renaitre les usines laissées par les colons. Cela pourrait aider, pense Serigne Mboup, à créer 500 000 emplois dans le privé. Si les jeunes ont de l’emploi, ils ne seront plus ambulants. L’argent remis dans le cadre des financements va créer, à son avis, plus de problèmes parce que ‘’si vous ne pouvez pas rembourser, vous allez tenter l’émigration. J’ai vécu l’amère expérience avec les boutiques Izi que j’avais mises sur pied’’, a-t-il dit. ‘’Sans cela, il va fabriquer plus de chômeurs et de marchands ambulants. Il doit aussi venir en aide aux chefs religieux pour qu’ils cultivent assez et emploient des jeunes’’, a-t-il suggéré.

Le patron du CCBM (Comptoir commercial Bara Mboup) a lancé un appel aux opérateurs économiques du Sénégal pour qu’ils soutiennent leurs pairs de Touba. ‘’Au nom de l’union, je remets, moi aussi, la somme de 2 millions. J’appelle les autres opérateurs économiques à venir se joindre à cet élan de solidarité. Ce qui s’est passé est grave’’, a-t-il dit.

Pour la réhabilitation du marché, il a proposé que les commerçants soient associés au projet. Il faut une démarche participative, pense Serigne Mboup, ‘’parce qu’il est plus indiqué, lorsqu’on travaille pour quelqu’un, qu’on demande son avis. Si tous les acteurs du marché sont associés, les problèmes peuvent être résolus’’. Aux différents acteurs des marchés, il leur a demandé de revoir les choses pour éviter certains incendies qui commencent à être récurrents, car si on néglige les marchés, l’économie va s’effondrer. La protection des marchés, selon Serigne Mboup, ‘’devient une nécessité et nous ne pouvons pas nous développer avec ces incendies de marché auxquels on assiste souvent. Au Mali et en Gambie, on entend très rarement des incendies au niveau des marchés, mais au Sénégal, il est impossible de rester un temps sans un incendie. L’idée de Bougane d’avoir une institution financière est bonne, mais ce qui favorise l’émigration irrégulière et les marchands ambulants, c’est qu’il n’y a pas d’emplois. Il faut développer l’emploi’’.

Boucar Aliou Diallo