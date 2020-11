SENEGAL NUMERIQUE EN 2025 Un autre secteur que le chef de l’Etat souhaite mettre en exergue, est l’économie numérique, avec un ‘’impératif à faire du Sénégal numérique en 2025, une réalité au cœur de toutes les activités académiques, économiques, sociales et culturelles’’. Dans ce dessein, le président exhorte les structures de l’Etat impliquées (ARTP, ADIE, les directions et services informatiques des ministères), les opérateurs de télécommunications et acteurs privés du secteur à travailler ensemble pour asseoir, en permanence et dans la qualité, l’aménagement numérique optimal du territoire. Les ministres sont aussi invités à exécuter un plan de transformation digitale de leurs administrations, en particulier le ministre des Finances et du Budget qui devra assurer, en priorité, la convergence intégrale des systèmes informatiques des régies financières (Impôts, Douanes, Trésor) ainsi que la dématérialisation générale du Cadastre et du Livre foncier. La mystérieuse maladie qui touche des pêcheurs, depuis quelques semaines, s’est aussi invitée au Conseil des ministres. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, et celui de l’Environnement et du Développement durable sont invités à faire un suivi rapproché de ce phénomène et d’en déterminer les causes.