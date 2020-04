Le Sénégal est le 3e pays le plus résiliant au monde et le 1er en Afrique, face à la propagation de la Covid-19, après le Bahreïn et le Cambodge. C’est ce qui ressort de l’Indice de résilience à la pandémie publié hier, par le Bureau de prospective économique du Sénégal.

L’indice de mesure et de suivi de la sévérité de la Covid-19 dans les pays à travers le monde, conçu par le Bureau de prospective économique (BPE) du Sénégal permet de capturer le degré de résilience à la maladie. Effectués sous la direction de Moubarack Lo et Amaye Sy, ces travaux indiquent que le Sénégal est le 3e pays le plus résiliant au monde et le 1er en Afrique. ‘’Au 5 avril 2020, Bahreïn (avec un score de 0,70 sur un total possible de 1), Cambodge (0,69), Sénégal (0,68), Mexique (0,68) et Vietnam (0,67) occupent les cinq premières places du classement. La France (0,31), les États-Unis (0,29), l’Italie (0,28), le Royaume-Uni (0,21), l’Allemagne (0,20) et l’Espagne (0,15) affichent les plus faibles scores. En Afrique, sur un total de 35 pays, Sénégal, Togo et Djibouti arrivent en tête, sur le continent. L’Algérie, la République démocratique du Congo et le Mali enregistrent les plus faibles scores en Afrique’’, informe le document transmis hier à ‘’EnQuête’’.

En Europe, la même source renseigne que la Géorgie, l’Albanie et la Biélorussie arrivent en tête du classement, tandis que le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Espagne enregistrent les ‘’plus faibles scores’’. Sur le continent américain, le Mexique, le Venezuela et le Pérou affichent les ‘’meilleurs scores’’, tandis que le Salvador, le Brésil et les États-Unis réalisent les scores ‘’les plus faibles’’. En Asie, Bahreïn, Cambodge et Vietnam composent le trio de tête, tandis que les dernières places sont occupées par les Philippines, l’Iran et la Turquie. En Océanie, l’Australie devance la Nouvelle-Zélande.

Par ailleurs, l’analyse révèle une partition de l’échantillon en cinq classes selon le score du pays. ‘’La construction de cet indice ouvre plusieurs perspectives de recherches futures dont la plus importante nous semble être l’identification des facteurs de résilience à la fois structurels et conjoncturels. Pour cela, il convient, dans un premier temps, de recenser tous les leviers (socio-économiques, médico-sanitaires, de gouvernance…) potentiels candidats et, dans un deuxième temps, d’identifier ceux qui ont un impact significatif sur la performance des pays en termes de résilience’’, lit-on dans le communiqué.

Au fait, les spécialistes du Bureau de prospective économique (BPE) du Sénégal font savoir qu’ils définissent la résilience à la Covid-19 comme ‘’la capacité à supporter et à limiter la propagation du virus et à en guérir rapidement avec le minimum de pertes humaines’’. ‘’Les déterminants de cette résilience peuvent être à la fois structurels (qualité intrinsèque du système de santé, taille et structure générationnelle des ménages, pyramide des âges, culture nationale…) et/ou liés aux mesures de gouvernance de la maladie (stratégies de dépistage, stratégies de protection des populations, stratégies de gestion des malades)’’, renchérissent-ils.

À partir de cette définition, et compte tenu de la disponibilité de données ‘’régulières et fiables’’ pour un échantillon large de pays, cinq variables sont sélectionnées pour composer l’indice. ‘’Ces indicateurs couvrent les trois dimensions de la sévérité : infection (nombre d’infectés au sein de la population, part des infectés du pays dans le total des infectés au niveau mondial, progression des nouvelles infections sur une période), la guérison (rapport du nombre de guéris sur le nombre d’infectés à la période précédente) et le décès (rapport du nombre de décès sur le nombre d’infectés à la période précédente)’’, indique le document.

Ainsi, l’indice est calculé sur une fréquence hebdomadaire pour 132 pays. Les données proviennent, d’après les analystes, de la base journalière du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, qui est une agence de l’Union européenne et qui se fonde elle-même sur des données officielles de l’Organisation mondiale de la santé et des pays.

