Alfred Gomis (26 ans, 19 matchs en L1 cette saison) s’est gravement blessé au genou droit, ce samedi. Victime d’un choc avec le Nantais Moses Simon, le gardien du DFCO souffre d’une rupture du ligament croisé postérieur, a confirmé son club hier.

A noter que sa blessure ne nécessite pas d’opération, mais le Sénégalais manquera 2 à 3 mois de compétition. ‘’Après une période de repos et de soins pour désenfler le genou, sa guérison nécessitera un renforcement musculaire pour stabiliser l'articulation’’, a expliqué le club sur son site officiel, qui lui souhaite ‘’un bon rétablissement et une rapide rééducation’’.

L’absence d’Alfred Gomis est un coup dur pour Dijon et la sélection sénégalaise. Aliou Cissé devra faire sans lui, lors des prochaines sorties des Lions contre la Guinée-Bissau, comptant pour les 3e et 4e journées de la poule I des éliminatoires de la Can-2021. Le Sénégal affronte les Djurtus en double confrontation dans la période du 23 au 31 mars prochain, à Dakar et à Bissau, au retour.