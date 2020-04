Industries-Covid-19

Une enquête sera menée par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) pour avoir des données scientifiques et techniques ‘’pertinentes’’ pour mieux appréhender l’impact de la crise de la Covid-19 sur le secteur industriel. L’annonce a été faite par le ministre du Développement industriel et des Petites et moyennes industries, à l'issue d’une visite au parc et au domaine industriels de Diamniadio.

‘’Au Sénégal, comme partout ailleurs dans le monde, les industries sont fortement touchées par la crise de la Covid-19, qui se traduit parfois par un ralentissement, voire carrément un arrêt d’activités dans certaines entreprises. Les industries que je viens de visiter ne sont pas épargnées par la crise et elles sont assez représentatives de la situation qui prévaut actuellement dans la plupart de nos entreprises’’, soutient Moustapha Diop.

...D’après le ministre, elles font face à un problème d’approvisionnement en matières premières, une baisse de la production, un manque de débouchés, des difficultés financières. Et les conséquences sociales et économiques risquent, selon lui, d’être ‘’catastrophiques’’, si l’Etat n’y prend garde.

‘’C’est justement pour mieux appréhender l’impact de la crise sur le secteur industriel, que nous avons commandité une enquête à l’ANSD, pour avoir des données scientifiques et techniques pertinentes qui nous permettront d’apporter les solutions appropriées et adaptées aux entreprises affectées par la Covid-19’’, affirme-t-il. Toutefois, le ministre en charge de l’Industrie s’est réjoui des ‘’mesures fortes’’ prises par le président de la République, à travers le Programme de résilience économique et sociale. Ceci pour ‘’soulager’’ les entreprises nationales en vue de leur permettre de ‘’bien traverser cette mauvaise passe’’.