M. Sall, un des responsables de la douane du môle 2 du Port autonome de Dakar, est actuellement en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de Ouakam. Il est accusé d’avoir mis fin à la vie de sa fille, en l’égorgeant.

Les habitants de la très calme cité des Mamelles sont sous le choc. Ils ont été témoins, hier en début de soirée, d’un drame dont ils auront du mal à se remettre. Ils ont été frappés de stupeur, lorsqu’on leur a appris qu’un de leurs voisins, du nom de M. Sall, venait de mettre fin à la vie de sa fille, en l’égorgeant.

Selon les premières informations, les circonstances ainsi que les causes sont pour l’instant inconnues. Toujours est-il que le mis en cause dans cette affaire d’infanticide est l’un des responsables de la douane du môle 2 du Port autonome de Dakar (PAD).

Alertés, les gendarmes de la brigade de la gendarmerie d’Ouakam ont mis aux arrêts le principal suspect pour les besoins de l’enquête. Par la suite, des éléments de la brigade nationale des sapeurs-pompiers ont acheminé le corps sans vie dans un hôpital de la place pour les besoins de l’autopsie.

Du côté de ses collègues de la douane, très surpris et affectés par la nouvelle, on peint le mis en cause comme une personne compétente, loyale, pieuse et très rigoureuse dans le travail. La question de savoir s’il souffre ou a déjà souffert de troubles psychiques leur a été posée. Ils disent ne l’avoir jamais vu manifester un tel trouble, depuis qu’ils travaillent ensemble.

‘’C’est un malheureux évènement concernant un collègue qui se distinguait par ses qualités humaines, sérieux, qui est tombé sur nous. C’était un collègue travailleur qui a commis un acte inexplicable pour nous. Maintenant, l’enquête suit son cours et dès qu’on aura du nouveau, nous allons vous les faire parvenir. Le service n’avait pas connu, encore moins être au courant de troubles psychiques de sa part. Il a été un collègue avec qui on a partagé beaucoup de choses ensemble, des missions. C’est un homme très pondéré, très sérieux, très mesuré’’, ont témoigné des collègues de M. Sall qui ont travaillé avec lui dans plusieurs services des douanes sénégalaises.

Toujours est-il que l’affaire est suivie de près par les plus hautes autorités de la douane. Qui veulent tirer le fin mot de ce drame qui les bouleverse.

CHEIKH THIAM