Après l’expérience ratée avec Moussa Wagué, le FC Barcelone met la main sur un autre jeune défenseur sénégalais. Il s’agit du pensionnaire de l’académie Aspire, Moussa Ndiaye (18 ans), qui a signé, ce vendredi, un contrat de 3 ans renouvelable 2 ans supplémentaires, avec une clause libératoire de 100 millions d’euros.

Grand espoir du football sénégalais, la carrière de Moussa Ndiaye va prendre une nouvelle trajectoire. Le défenseur de l’académie Aspire a signé, ce vendredi, un contrat de ‘’3 ans, prolongeables deux années de plus’’ avec le FC Barcelone, a annoncé le club catalan sur son site Twitter.

C’est la grande joie pour le Lionceaux qui salue le travail de son agent pour ‘’trouver ce qu’il a de mieux’’ pour sa ‘’progression’’. ‘’Le Barça, dit-il, c’est un club qu’on ne peut pas refuser. Je suis très heureux de rejoindre un club historique, qui compte le meilleur joueur dans ses rangs’’. Le jeune international sénégalais de 18 ans va rejoindre la formation du FC Barcelone et devra faire ses premiers pas en Segunda Division B (3e division espagnole) avec le Barça B, pour 500 000 euros hors bonus.

Déjà, sa signature actée, que le club espagnol fixe la clause libératoire du joueur à 100 millions d’euros. Moussa Ndiaye, présenté par le site officiel du FC Barcelone, ‘’est un jeune défenseur gaucher, capable de jouer à la fois arrière central et arrière gauche, qui mesure 1,78 m et se distingue par sa puissance et sa vitesse’’.

Le désormais ex-défenseur de l’académie Aspire s’est surtout illustré avec l’équipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans. Il est désigné Meilleur joueur de la Coupe d’Afrique des nations juniors en 2019 où le Sénégal a décroché la médaille d’argent, au Niger. Il s’est également démarqué lors de la Coupe du monde U-20 organisée en Pologne, en étalant tout son talent. Le Sénégal a atteint les quarts de finale où il est éliminé par la Corée du Sud aux tirs au but (3-3, 2 tab 3). Ces belles prestations lui ont valu d’être récompensé par le sélectionneur national des Lions. Aliou Cissé convoque Moussa Ndiaye pour la première fois, en octobre 2019, lors de la 1re journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations contre le Congo (2-0), le 13 novembre dernier au stade Lat Dior de Thiès.

Eviter le syndrome Diawandou et Wagué

Moussa Ndiaye est le troisième joueur sénégalais à rejoindre le club catalan. Avant lui, il y a eu Diawandou Diagne et Moussa Wagué. Ses deux prédécesseurs n’ont pas réussi à se faire une place, face à la rude concurrence à laquelle ils ont été confrontés au Barça. Le premier nommé avait signé un contrat de 3 ans en 2014, en provenance de Kas Eupen, dans le championnat belge. Il a fait ses débuts en Segunda Division A avec le Barça B qui, à la fin de la saison, est malheureusement relégué à l’échelon inférieur. Pour lui permettre de trouver du temps de jeu dans un championnat un peu plus élevé, Barcelone trouve un accord avec Kas Eupen pour un prêt du Sénégalais. L’actuel sociétaire du club indien d’Odisha n’a finalement pas eu la chance d’intégrer l’équipe première du Barça, à son retour de prêt. Fort de cette expérience somme toute décevante, le natif de Thiès n’a pas hésité à avertir son compatriote, Wagué, du défi qui l’attendait au sein de la formation blaugrana.

Arrivé l’été 2018 au FC Barcelone en provenance de Kas Eupen, l’excentré droit a signé un contrat de 5 ans et doit faire ses preuves avec l’équipe réserve. Test qu’il a réussi, puisque Moussa Wagué a intégré l’équipe A du Barça la saison suivante. Mais les choses ne se sont pas passées comme espéré, car le latéral droit sénégalais n’a effectué que trois apparitions, dont deux titularisations sous le maillot catalan, sous la houlette d’Ernesto Valverde. Il est prêté la saison 2019-2020 à Nice, en Ligue 1 française. N’ayant pas été retenu par le coach des Aiglons, Patrick Vieira, Wagué a rejoint la Catalogne. Mais son avenir à Barcelone est incertain, car faisant partie de la liste des joueurs sur le départ.

Malgré son potentiel, Moussa Ndiaye devra travailler dur pour convaincre le staff barcelonais et éviter de faire long feu en Catalogne comme ses deux prédécesseurs. L’ancien défenseur d’Aspire le sais très bien et compte démontrer toutes ses qualités dans l’équipe B, pour gravir les échelons. ‘’Je sais qu’il va y avoir beaucoup de questions et d’attentes autour de moi, mais je ne me mets pas la pression. C’est une grande fierté, mais le plus difficile commence, car dans des clubs de haut niveau comme le Barça, il faut être à la hauteur’’.

Pour y arriver, il veut s’appuyer sur les conseils de Wagué et est assuré de l’aide de ce dernier pour son intégration au sein du club.

LOUIS GEORGES DIATTA