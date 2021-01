Les informations du mercato d’hiver vont bon train pour les joueurs sénégalais. Cette fois, c’est Krépin Diatta qui est annoncé en Ligue 1 française, notamment du côté de l’AS Monaco qui, souhaitant se renforcer, a entamé les discussions avec le FC Bruges, selon la presse belge.

Krépin Diatta serait en passe de changer d’écurie, cet hiver. L’international sénégalais est annoncé par la presse belge dans le viseur de l’AS Monaco. Selon HLN, le club du Rocher fonce sur le milieu offensif du FC Bruges. Le site a même ajouté que l’ancien pensionnaire de l’Académie Oslo a fait ses adieux à ses coéquipiers et au staff de Bruges dans les vestiaires, à la fin du match contre Oostende, ce mercredi.

D’ailleurs, Diatta a inscrit le but (49e) de la victoire (2-1) après l’égalisation (1-1) en première période de son coéquipier Dost (38e). Clinton Mata a marqué contre son camp à la 14e mn.

Footmercato a même confirmé l’information publiée par la presse belge. A en croire le site français, ‘’les différentes parties sont en pleines négociations et sont confiantes quant à la conclusion finale de l’opération qui pourrait osciller aux alentours de 16 M€’’. RMC Sport a également abondé dans le même sens. L’agence de presse française spécialisée en sport avance que le Sénégalais est le profil souhaité par le club de la Principauté qui est à la recherche d’une nouvelle solution offensive cet hiver.

Cependant, précise RMC, ‘’les négociations, entamées il y a plusieurs semaines maintenant, étaient jugées très difficiles par la direction monégasque. Les Belges n’ont jamais voulu lâcher sur le prix demandé. Mais, de sources belges, le Club Bruges a fait un pas vers l’AS Monaco, ces dernières heures’’.

Interrogé sur le sujet, hier, en conférence de presse d’avant-match, le coach de l’ASM s’est montré catégorique sur le manque de fondement de cette information qu’il qualifie de ‘’rumeurs’’. ‘’Je pense que ce n'est pas un joueur de l'AS Monaco. Il convient de ne pas alimenter les rumeurs et de ne pas les commenter’’, a déclaré Niko Kovač. Pour le technicien croate, la seule certitude sur le mercato de son club, c’est le départ de Strahinja Pavlović sous forme de ‘’prêté de six mois au Cercle Bruges pour avoir du temps de jeu’’. ‘’On est dans une bonne position au classement, on n’a pas d’intérêt à changer, car on veut atteindre nos objectifs’’, a ajouté l’ancien joueur et ex-entraineur du Bayern Munich.

Krépin Diatta a débarqué en Belgique en 2018, à l’âge de 18 ans, en provenance de la Norvège où il évoluait sous les couleurs de Sarpsborg 08. Ciblé d’abord par l’Olympique de Marseille, le natif de Ziguinchor a finalement pris la direction du FC Bruges, qui a doublé le club phocéen. Après un début un peu difficile avec les Bleu et Noir, l’attaquant sénégalais a fini par prendre son envol et s’imposer comme un pilier du jeu offensif de son équipe. Champion de Belgique la saison dernière, Krépin (10 buts et 2 passes décisives en 22 apparitions) a largement contribué à la bonne entame de championnat de Bruges qui occupe la 1re place du classement (48 pts) de la Jupiler League, avec dix points sur son dauphin Genk (38 pts).

Après avoir fait les beaux jours de la sélection junior du Sénégal, finaliste à la Can U20 en 2017, en Zambie, le joueur de 21 ans illumine le jeu des Lions sous la houlette d’Aliou Cissé. Lors de sa première participation à la Coupe d’Afrique des nations (Can) en 2019 en Egypte, avec le Sénégal, vice-champion d’Afrique, il est désigné à la fin du tournoi Meilleur jeune joueur.

En cas de signature, il devrait remplacer numériquement Henri Onyekuru dans l'effectif de Niko Kovač, puisque le milieu offensif nigérian est attendu du côté du Galatasaray. Avec son potentiel, Krépin Diatta fera un renfort de taille pour l’AS Monaco qui occupe la 4e place de Ligue 1 (36 pts) et bien partie dans la course pour les places européennes.

LOUIS GEORGES DIATTA