Alors qu’il avait déclaré son envie de finir la saison au Stade Rennais, Mbaye Niang serait parti pour un retour au Genoa, sous forme de prêt, selon la presse italienne et française.

C’est reparti pour Mbaye Niang ! Après avoir annoncé ne pas être concerné par le mercato d’hiver, l’international sénégalais serait bien sur le point de quitter le Stade Rennais, si l’on en croit les médias français. ‘’Selon plusieurs sources italiennes, Mbaye Niang pourrait rejoindre le Genoa sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison. Les négociations seraient en cours pour l’attaquant lié au Stade Rennais jusqu'en 2023’’, a écrit le journaliste du ‘’Télégramme’’, David Thomas, sur son compte Twitter.

En cas de signature, l’attaquant des Bretons ne sera pas dépaysé, puisqu’il retrouvera un championnat et un club qu’il connait bien. Il a évolué à plusieurs reprises en Serie A, entre 2012 et 2018. Il avait été prêté par l’AC Milan au Genoa en 2015, où il avait inscrit 5 buts en 14 matches.

Comme lors de la précédente fenêtre du marché des transferts, le nom de Mbaye Niang refait surface. L’été dernier, l’ancien buteur du Milan AC a été longtemps déclaré sur le départ vers l’Olympique de Marseille. Finalement, cette piste n’a pas été consolidée et le joueur était attendu pour un prêt à Saint-Etienne, dans les derniers instants du mercato. Mais, contre toute attente, les Verts ont renoncé au joueur, malgré un ‘’accord trouvé’’ avec Rennes et l’attaquant. Selon le club stéphanois, ‘’l'intervention de plusieurs agents a rendu impossible la finalisation de l’opération’’.

Compte tenu de sa situation actuelle au Stade Rennais, un changement d’air pourrait faire du bien au Sénégalais, pour le reste de la saison, même s’il avait annoncé vouloir finir l’année avec les Rouge et Noir. Peu utilisé par Julien Stéphan (9 matches dont 4 titularisations pour un seul but), il pourrait trouver plus de temps de jeu au Genoa. En plus, le retour annoncé de Serhou Guirassy, longtemps indisponible pour une blessure, n’arrangerait pas les choses pour Niang.

Sofian Diop sous le radar de Dortmund

L’AS Monaco a réussi un grand coup, en faisant signer l’international sénégalais Krépin Diatta, pour un montant de 16 millions d’euros. Pendant que le désormais ex-joueur du Club Bruges dépose son balluchon dans la principauté, un compatriote pourrait faire ses valises. Lors du prochain mercato d’été, le Borussia Dortmund a de grandes chances de vendre l’ailier Jadon Sancho (20 ans, 16 matchs et 2 buts en Bundesliga cette saison), régulièrement annoncé à Manchester United. Pour remplacer le jeune talent anglais, le club allemand a déjà une idée en tête, avec le joueur de l'AS Monaco, Sofiane Diop (20 ans, 22 matchs et 5 buts en L1 cette saison), d'après Sky Allemagne ce mercredi. Auteur de belles performances sur le Rocher, l’ancien Rennais a séduit les dirigeants du BvB, qui ont déjà initié des contacts avec son entourage. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec l’ASM, Diop risque de faire l'objet d'une belle offre de la part de Dortmund, en vue de la saison 2021-2022.

LOUIS GEORGES DIATTA