Auteur d’une première moitié de saison remarquable, Boulaye Dia, co-meilleur buteur de la Ligue 1, à égalité avec Kylian Mbappé (12 buts), aiguise de plus en plus les convoitises. Selon les informations d’Eurosport, West Ham, qui avait formulé une première offre de 10 millions d’euros avant-hier, est prêt à s’aligner sur les exigences de Reims, 15 millions d’euros.

West Ham est décidé à mettre la main à la poche pour Boulaye Dia. Après une première offre de 10 millions d’euros, annoncée ce mercredi par ‘’Téléfoot’’, les Hammers sont prêts à formuler une nouvelle offre à hauteur des exigences de Reims, selon les informations d’Eurosport. ‘’West Ham, qui a ouvert les discussions ce mercredi, est désormais prêt à s’aligner sur les exigences du club champenois qui réclame 15 millions d’euros pour son buteur’’.

Le club de la banlieue-est de Londres est en quête d’un remplaçant à Sébastien Haller, parti à l’Ajax cet hiver. Pour cela, les Hammers, qui sont également intéressés par Olivier Giroud (Chelsea) et Patson Daka (Salzbourg), ont retenu la piste de l’international sénégalais comme la plus accessible.

Même si elle est en pole position, West Ham n’est pas la seule écurie à s’intéresser au profil de Boulaye Dia. On retrouve un autre club anglais qui aimerait bien compter dans son effectif le joueur rémois. Il s’agit de Brighton, qui s’était déjà aligné sur ce dossier, lors du dernier mercato estival. L'actuel 17e de la Premier League semble particulièrement apprécier l’attaquant du Stade de Reims. Et les Seagulls pourraient très vite revenir à la charge. ‘’Dans l’optique de se maintenir, Brighton semble prêt à sortir les grands moyens. Et la piste menant à Boulaye Dia a de quoi satisfaire le club anglais. À part Neal Maupay et ses 6 réalisations en championnat, aucun autre joueur de Brighton n'a dépassé les deux buts’’, soutient 90mn.com. Newcastle, également, est annoncé comme un prétendant de l’attaquant des Lions. Les Magpies, classés dans la 2e moitié du tableau de classement (15e, 19 pts), ont l’intention de se renforcer dès le mercato hivernal.

En France, c’est l’Olympique de Marseille qui s’est affiché comme un sérieux concurrent pour enrôler Dia. Ce dernier a d’ailleurs confirmé des discussions avec le club phocéen. ‘’Il y a eu des contacts. C’est vrai que Marseille, ça aurait été un projet intéressant. Après, il y a eu des contacts, mais ça n’est pas vraiment allé bien loin’’.

A mi-parcours du championnat français, Dia termine à la première place du classement des buteurs avec 12 buts au compteur. Il est co-meilleur buteur de la Ligue 1, avec Kylian Mbappé (PSG). Il devance le Lyonnais Memphis Depay, qui en a inscrit 11, à deux longueurs de son coéquipier, le Camerounais Toko Ekambi (9 réalisations).

L’attaquant des Lions confirme ainsi son statut d’élément incontournable du Stade Reims. Il est l’auteur de 44 % des réalisations rémoises (27 buts en 19 matches) en L1 cette saison. Le joueur de 24 ans dispose d’un bon de sortie pour ce mercato hivernal. Mais la question est de savoir s’il va faire usage de ce ticket pour changer d’air dès cet hiver. Rien n’est sûr, d’autant plus qu’il semble se plaire à Reims. ‘’Je peux partir, tout comme je peux rester.

Ce n’est que le début, le mois de janvier est très long. Je ne pense pas vraiment à ça. Je suis concentré sur les résultats de mon équipe et sur mes performances, à faire de bons matches et continuer à marquer. Je ne gère pas l’extra-sportif. Je suis concentré. Je suis bien ici ; c’est une bonne famille. Je suis bien à Reims’’, a-t-il déclaré la semaine dernière. Et son agent ne veut pas précipiter les choses. ‘’Bien sûr, c’est une sécurité d’accepter West Ham cet hiver, mais c’est aussi se fermer des portes pour cet été. Des clubs italiens s’intéressent, en Espagne, en Allemagne. Choisir, c’est renoncer. Donc, si on choisit West Ham, on renonce aux autres’’, a déclaré Frédéric Guerra.

Mais le Stade de Reims pourra-t-il résister face à une offre aussi alléchante que celle des Magpies ? Affaire à suivre !