Le ministre des Sports, Matar Ba, a procédé, ce vendredi, avec le président de la Fédération sénégalaise de football, à la signature du protocole d’accord de mise à disposition du stade Demba Diop à l’instance dirigeante du football national. Augustin Senghor s’est engagé, avec l’appui de la Fifa, de faire de l’infrastructure un bijou.

Le football dakarois verra bientôt le bout du tunnel. Le vœu de la Fédération sénégalaise de football (FSF) de disposer du stade Demba Diop pour procéder à sa réhabilitation, a été exaucé par la tutelle. Les deux parties, notamment le ministre des Sports Matar Ba et le président de la FSF Augustin Senghor, se sont réunies, ce vendredi, pour signer un protocole d’accord dans ce sens.

‘’Il fallait ce protocole d’accord donnant pleins pouvoirs au président de la FSF de faire les démarches nécessaires pour renforcer l’existant à Demba Diop qui est un stade mythique pour le Sénégal et aller vers la transformation de la structure et en faire un stade de dernière génération’’, a déclaré M. Ba dans une vidéo diffusée par la fédération de football dans sa chaine Youtube FSFTV.

Selon le chef du département des Sports, le stade Demba Diop, qui était sous la charge de l’Etat du Sénégal, va devenir une infrastructure fédérale. ‘’C’est avec beaucoup de fierté et de confiance que j’ai signé ce protocole d’accord au nom de l’Etat du Sénégal, sur instruction du chef de l’Etat, pour mettre cette infrastructure à votre disposition. Nous serons aussi à vos côtés pour vous accompagner pour l’atteinte de l’objectif fixé’’.

Pour sa part, le président de la FSF s’est réjoui de la décision prise par le chef de l’Etat qui, dit-il, ‘’a été sensible’’ à la sollicitation à lui faite de ‘’mettre ce stade à la disposition de la fédération sénégalaise et à la famille du football’’. Le président de la République avait reçu, en audience, les présidents de la FSF, de la Caf et de la Fifa, la veille de la cérémonie des Caf Awards, le 7 janvier 2019. Gianni Infantino s’était engagé à soutenir la FSF dans la réhabilitation de Demba Diop. ‘’Nous allons relever le défi d’en faire un bijou, qui gardera son cachet historique et sera un stade moderne, convivial qui fera revivre le football à Dakar et au Sénégal’’, a assuré Augustin Senghor qui n’a pas toutefois donné la date du début des travaux. ‘’Le nouveau Demba Diop va bientôt voir le jour. On va le faire dans un moyen terme’’.

Le stade Demba Diop est fermé depuis le drame de la finale de la Coupe de la Ligue (US Ouakam-Stade de Mbour) ayant entraîné la mort de 8 supporters mbourois, le 15 juillet 2017.

LOUIS GEORGES DIATTA