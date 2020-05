L’imam de la mosquée de Liberté 6 Nord, en face du Camp pénal a, à travers un communiqué, réagi aux soulèvements populaires contre l’inhumation des victimes du coronavirus notés dans certains quartiers de la banlieue dakaroise. Pour l’imam Moctar Ndiaye, le fait de s'opposer à l'enterrement d'un musulman, en particulier d'une personne morte du coronavirus, est contraire aux enseignements du ¨Prophète Mouhamed (PSL). ‘’C'est un acte regrettable que nous déplorons en tant qu'acteur religieux. De grâce, arrêtons la stigmatisation, surtout en cas de décès liés au coronavirus.

Nous sommes tous des Sénégalais. Il y a de ces comportements que nous devons bannir au sein même de notre société’’, fait savoir imam Ndiaye. Pour lui, quelle que soit la circonstance du décès d’un musulman, il doit être inhumé dans le respect strict des lois établies par la législation islamique. ‘’Et en de pareilles situations particulières liées au coronavirus, les autorités doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'inhumation se fasse dans la plus grande intimité familiale et en toute sécurité, avec l'encadrement des agents de la Croix-Rouge, du service d'hygiène, des sapeurs-pompiers et même des forces de sécurité, afin que de pareilles scènes d'opposition ou de violence ne se reproduisent pas comme ce fut le cas à Malika et à Diameguène Sicap-Mbao’’.

...La Ligue sénégalaise des droits humains (LSDH) et Amnesty International/Sénégal ont eux aussi, dans leur communiqué conjoint, condamné les actes de violence perpétrés contre le personnel des sapeurs-pompiers, du service national de l’hygiène et de la Croix-Rouge sénégalaise, lors de l’enterrement d’une victime de Covid-19. Les deux organisations appellent ainsi ‘’les autorités étatiques et locales à prendre toutes les dispositions utiles pour garantir la dignité des défunts et leur droit à une sépulture conformément aux lois et règlements en vigueur au Sénégal’’.