Le collectif ‘’Nio lank, nio bagn’’ a une toute autre lecture de la situation. Dans un communiqué reçu hier à EnQuête, la plateforme dénonce ‘’la politique du « deux poids-deux mesures » consistant à libérer uniquement le Dr Babacar Diop et les étudiants, pour retenir encore dans les liens de la détention Guy Maris Sagna, Ousmane Sarr et Leuz Nittu deug. Pourtant, ils ont été arrêtés en même temps et sur les mêmes lieux.

Par cette injustice, l’Etat cherche à diviser et à casser la dynamique nationale sur la revendication relative à baisse des prix de l’électricité’’. C’est pourquoi, ils appellent au maintien de ‘’leur engagement jusqu’à la libération totale des ‘’otages du palais’’ et l’annulation de la hausse des prix de l’électricité. Le Collectif Nio Lank avisera dans les plus brefs délais de la suite de son combat.

Avant le Pr. Babacar Diop et les étudiants hier, Souleymane Djim avait été le premier à bénéficier d’une liberté provisoire. Tous contestaient la hausse du prix de l’électricité jusque devant les grilles du palais présidentiel.