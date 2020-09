Inondations

Le ministre de l’Intérieur a effectué hier une visite dans les zones inondées de la cité Bellevue, de la Zone de captage, des Parcelles-Assainies, de Cambérène, de Guédiawaye, de la cité Douanes, de la cité Diounkom, du marché de Thiaroye et de Rufisque-Nord. Aly Ngouille Ndiaye a réconforté les populations touchées et donné des instructions aux services compétents pour sortir les populations des eaux, dans les plus brefs délais. Concernant la forte pluviométrie que le pays connait ces temps-ci, le ministre a précisé qu'il ne faut pas s'attendre à ce que cette situation prenne fin dans un futur proche, à cause des changements climatiques qui touchent le monde entier.

Pour le plan Orsec, le budget n’est pas encore connu. "Il y a beaucoup de régions qui ont été touchées. Il a plu plus dans la région de Fatick qu’à Dakar. On a reçu tous les rapports des gouverneurs. Mes services sont en train de travailler pour connaitre le budget dont chaque région a besoin. On évite de faire des erreurs. Mais nous pensons que le chiffrage sera disponible sous peu. Entretemps, des pompes disponibles et d'autres qui seront louées seront mises sur le terrain à la disposition de la population pour évacuer les eaux de pluie", a expliqué Aly Ngouille Ndiaye.

...Le centre Agrhymet recommande de suivre de près les seuils d’alerte dans les différents sites à haut risque d’inondation. Les chercheurs de ce centre l’ont fait savoir à travers une note transmise hier à la presse. ‘’Au regard des cumuls pluviométriques globalement supérieurs à la moyenne attendus sur la bande sahélienne, des durées de séquences sèches plus courtes à moyennes et des écoulements des cours d’eau excédentaires, les risques d’inondation sont élevés’’, alertaient les experts de ce centre.

Pour atténuer ces risques sur les personnes, les animaux, les cultures et les biens matériels, selon eux, ‘’il est recommandé de suivre de près les seuils d’alerte dans les différents sites à haut risque d’inondation, de renforcer la communication des prévisions saisonnières et la sensibilisation des communautés vulnérables, en impliquant les acteurs étatiques et les différentes plateformes de réduction des risques de catastrophe dans la chaîne de communication et de gestion des crises’’. Il en est de même, poursuivent-ils, de la prévention contre l’occupation anarchique des zones inondables, en particulier dans les zones urbaines, de renforcer la veille et les capacités d’intervention des agences en charge du suivi des inondations, de la réduction des risques de catastrophe et des aides humanitaires.