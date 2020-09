Habitant la commune de Yeumbeul-Sud, en banlieue dakaroise, le député de la diaspora, Mor Kane, dénonce une mauvaise gestion des inondations par l’Etat. Selon lui, l’État est responsable de cette situation difficile que vivent les populations, car il ne propose pas des solutions définitives, mais juste momentanées.

‘’Le chef de l’État a tourné le dos à la population. En lieu et place de s’adresser à la population dès les premiers jours de pluie, il a préféré quitter le pays pour aller répondre à une réunion de la CEDEAO. C’est un manque de respect notoire à la population qui a vécu l’un de ses weekends les plus cauchemardesques. Il n’est jamais là, quand le peuple a besoin de lui’’, a-t-il martèle.

Aussi, demande-t-il ‘’qu’on nous dise exactement comment les 750 milliards destinés à la lutte contre les inondations ont été dépensés. Sur ce point, le représentant de la diaspora sénégalaise en Europe du Sud interpelle le président de l’Assemblée nationale Moustapha Niass et l’ensemble des députés pour qu’une enquête parlementaire soit ouverte sur cette affaire.

Celle-ci permettra, estime-t-il, de répondre à plusieurs questions, à savoir ce qui y a été fait où et comment. Le plus sidérant, ajoute-t-il, est que le gouvernement tente d’expliquer les déluges par des raisons climatiques. Toutes les personnes qui avaient en charge la gestion des 750 milliards devraient démissionner et se mettre à la disposition de la justice.