Les inondations notées au quartier Cheikh Anta Mbacké de la capitale du Baol, continuent de faire des malheurs. Au-delà de l’éparpillement des familles dans plusieurs quartiers, celles qui sont restées ne savent plus quoi faire. Tenaillés entre les besoins quotidiens, les parents ne peuvent plus contrôler les enfants qui, inconsciemment, profitent des ‘’lacs artificiels’’ causés par les inondations, pour se baigner avec les plus petits.

Malheureusement, un enfant de 18 mois a été repéré, dans ces eaux boueuses, hier. Son corps encore en vie flottait au milieu de ce ‘’lac artificiel’’, lorsqu’il a été récupéré.

Mais l’enfant a rendu son dernier souffle, lors de son évacuation au centre hospitalier régional Heinrich Lübke de Diourbel.

Cette mort a été atrocement vécue par la maman du regretté enfant. Elle a dû être admise au centre hospitalier régional Heinrich Lübke de Diourbel, tenaillée par la douleur insupportable. Dans le quartier Cheikh Anta Mbacké, les populations attendent avec impatience les moyens prévus dans le plan Orsec et annoncés par le ministre de l’Intérieur, vendredi dernier. Mieux, ce plan de secours régional tarde à être lancé officiellement par le gouverneur. Et dire que les populations sont très éprouvées par ces pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers jours dans le Baol.

Boucar Aliou Diallo