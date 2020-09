Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, s’est rendu à Sokone et à Ndiaffate pour constater les dégâts causés par les inondations et superviser les opérations en cours, dans le cadre du plan Orsec.

Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, s’est rendu, hier, à Ndiaffate et à Sokone. Deux localités en proie à de graves inondations. Il a aussi fait escale à Tawa Mboudaye, chez la famille Ba qui a perdu un de ses fils, le samedi 5 septembre, lors des fortes pluies. Le défunt Mary Ba, âgé de 21 ans, a été trouvé mort sous le pont de Tawamboudaye, après avoir sauvé un vieux charretier qui se débattait dans les eaux. Sur place, le ministre a annoncé que les agents de l'Ageroute vont apporter des rectificatifs, faire des travaux complémentaires pour mieux évacuer les eaux pluviales.

‘’Le pont n'est pas mauvais. Il fonctionne correctement et, depuis, il laisse passer l'eau. Il y a eu une quantité d'eau exceptionnelle qui a fait que l'eau a débordé pour passer sur les côtés, pratiquement submergés. Ce qu’on peut appeler le franchissement. C’est une buse, une grande buse. L’eau a débordé’’, a-t-il déclaré avant de revenir sur les circonstances du drame.

‘’Ce qui s’est passé, c’est il y avait une charrette en difficulté. Le jeune garçon Mary Bâ voulait l’aider. La furie des eaux l'a emporté. L'Ageroute, qui est parmi la délégation, sur la base de cette expérience, va voir quels sont les travaux complémentaires à faire, pour mieux sécuriser l'ouvrage’’, a poursuivi le ministre. Avant de présenter ses condoléances à la famille Ba et formuler des prières pour le défunt qui était en classe de seconde au lycée de Passy.

Après le ministre, la mairesse de Ndiaffate, Astou Ndiaye, a salué l'investissement des sapeurs-pompiers qui, depuis quatre jours, sont sur le site pour travailler. Elle a, ensuite, expliqué que le problème de Ndiaffate est la vallée qui la traverse. L’eau vient du fleuve Gouloumbou qui finit sa course dans le fleuve Saloum. Ainsi, dit-elle, la zone est enclavée.

‘’Le plan Orsec a permis de sortir Sokone de l’eau’’

Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, s’est aussi rendu à Sokone, pour visiter quelques sites inondés. ''Ce que l'on a constaté, dans le compte rendu de samedi, c’est que les pluies ont été abondantes. Beaucoup de quantité d'eau étaient stagnantes dans les rues et ont envahi les maisons’’.

Selon le ministre, le plan Orsec a permis de sortir Sokone de l’eau. ''L'opération Orsec est en cours, parce que l'on nous a signalé qu'à Sokone, lorsqu'il y avait la pluie, il n'y avait pas un système de pompage. C’est à partir de Dakar que des motopompes ont été déployées pour permettre ce travail qui a abouti à cela. La mise en œuvre du plan Orsec a permis de sortir Sokone de l'eau'', note le ministre.

‘’Dans toutes ces localités visitées (Diameguene Nord, Médine et Palmarin), l'eau est en train d'être évacuée par des systèmes de pompage de la brigade des sapeurs-pompiers. A Palmarin, l'eau a considérablement reculé et est en train d'être pompée pour être déversée vers des déversoirs naturels, la mer et le fleuve’’, a ajouté le ministre. Qui souligne que là où l'eau continue à stagner, c'était des sites non aedificandi. C'était d'anciennes rizières.

Ainsi, il préconise qu’à Médine, les parcelles qui ne sont pas encore occupées soient désaffectées et transformées en réserves. ‘’Si ces parcelles sont occupées, ça va conduire à plus de difficultés, dans les années à venir. Il nous a été fait la demande d’avoir des canaux drainants, parce que l'on a un bassin versant naturel vers des exutoires. Nous allons étudier ces questions dans le cadre du programme de l'Etat, pour faire les arbitrages nécessaires’’, a-t-il annoncé.

Aida Diène