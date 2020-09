KEUR MASSAR Un calvaire sans fin ! Aux Parcelles dites assainies de Keur Massar, particulièrement aux Unités 2 et 3, le spectacle est encore plus désolant. Ici, impossible d’accéder aux habitations pour prendre le témoignage des populations. Le niveau de l’eau arrive presque aux hanches des rares personnes qui ont décidé de s’y engouffrer. Et sa couleur verdâtre décourage toute visite non essentielle. Pendant ce temps, des enfants, dans la plus grande insouciance, semblent trouver une nouvelle activité pour meubler le temps, en ces périodes de vacances scolaires. Il s’agit de faire des parades dans cette eau sale et nauséabonde. Chez leurs ainés, les préoccupations semblent ailleurs. Pendant que les uns s’affairent autour de leurs véhicules nageant dans l’eau, les autres bravent, stoïques, les inondations, sous le regard compatissant des badauds et autres riverains venus observer l’ampleur des dégâts. De loin, à partir de Camille Basse, on aperçoit des enfants perchés sur les toits de leurs maisons ; des habits exposés au soleil ; quelques piétons qui se déplacent difficilement dans les eaux à la surface verte comme un terrain de football. Preuve qu’il y a encore quelques âmes dans cette cité piégée par les eaux pluviales. Mais la plupart ont préféré s’exiler vers des endroits plus agréables à vivre. Pour les plus téméraires qui refusent d’abandonner leurs maisons, c’est un calvaire sans fin !