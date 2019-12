L’inscription pour l’acquisition des logements sociaux a officiellement été lancée, hier, par le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdou Karim Fofana.

Le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique veut corriger les disparités sociales dans la politique de logement au Sénégal. Le département dirigé par Abdou Karim Fofana a, à cet effet, lancé, hier, officiellement la plateforme d’inscription www.100000logement.com. L’objectif est, d’après les initiateurs, de promouvoir un habitat social décent pour les couches sociales les plus faibles, dans les cinq prochaines années.

Aux yeux d’Abdou Karim Fofana, le niveau de revenu de bon nombre de compatriotes n’est pas la cause du dysfonctionnement noté dans leur parcours pour accéder à un logement décent à un tarif soutenable. La cause réelle, d’après lui, se trouve dans l’insuffisante volonté politique exprimée dans les décennies écoulées sur ces sujets d’intérêts nationaux. ‘’Il était, dès lors, nécessaire de remettre en cause notre politique de logement, car 60 ans après l’indépendance, nous n’avons pas réussi à bâtir des logements qui répondent aux aspirations de nos concitoyens de classe vulnérable’’, se désole le ministre de l’Urbanisme.

Abdou Karim Fofana entend ainsi, à travers ce projet, soulager les Sénégalais qui exercent les métiers les plus faibles et paient, dit-il, des loyers tout au long de leur vie sans jamais entrevoir la possibilité de devenir propriétaire. ‘’C’est dans cette optique qu’a été initié le programme ‘’Zéro déchet, zéro bidonville’’ destiné à éradiquer les habitations spontanées dans notre pays et promouvoir un habitat social décent pour les couches sociales les plus faibles’’. Cette plateforme est alors un outil d’analyse et de cartographie de la demande en logement dans le pays. ‘’Les données recueillies nous permettrons de prendre en compte la spécificité de chaque demandeur. A partir de cet outil, nous connaitrons son origine, son revenu, sa situation matrimoniale, la taille de sa famille et le département ou il souhaite acquérir son logement’’, renseigne Abdou Karim Fofana.

Le ministre de l’Urbanisme estime, en outre, que cette plateforme offre aux postulants un cadre non contraignant leur permettant de s’inscrire pour postuler sans avoir à se déplacer. Cependant, l’initiative ne vise pas uniquement les citadins qui ont accès à Internet ; ceux qui sont dans le monde rural sont également dans le lot. ‘’Des formulaires seront disponibles à cet effet dans toutes les préfectures et sous- préfecture du Sénégal ainsi que dans les services régionaux et départementaux de l’urbanisme. Aussi, nous prévoyons de mettre en place des équipes itinérantes qui vont parcourir le Sénégal, mais surtout, les centres artisanaux, les marchés pour aller à la rencontre de nos cibles qui sont dans le secteur informel’’, précise le ministre de l’Urbanisme.

D’ailleurs, il est prévu la tenue d’un salon dénommé ‘’Sn Habitat’’, les 10 et 11 janvier 2020, et un conseil des ministres sur le logement.

Concernant l’implantation de ces logements, le ministre renseigne que 60 % sont prévus sur l’axe Dakar – Thiès - Mbour et 40 % dans toutes les villes du Sénégal de plus de 10 000 habitants. ‘’Les ménages à revenus faibles ou irréguliers pourront ainsi acquérir une villa ou un appartement en location-vente à un prix compris entre 10 et 12 millions payables sur 15 à 25 ans. Ils seront alors en mesure d’accéder à la propriété, en s’acquittant d’un loyer compris entre 60 et 100 mille F Cfa par mois’’, souligne le ministre.

Par un souci de transparence dans l’octroi de ces logements, Abdou Karim Fofana précise qu’il est prévu de faire le point sur les inscrits tous les mois, pour donner la situation réelle des logements au Sénégal. ‘’C’est à ce niveau de transparence que le chef de l’Etat nous appelle pour faire la différence, afin de mieux servir nos compatriotes. Le logement abordable est une question de justice sociale, conformément aux instructions du président Macky Sall dans ce processus. Notre démarche ne souffrira d’aucune approche partisane’’, assure-t-il.

Par ailleurs, le ministre de l’Urbanisme fait savoir que le projet présente beaucoup d’opportunités pour le Sénégal, au-delà des logements. ‘’Sept millions de m2 de carreaux, 7 millions de m2 de tuiles à fabriquer chez nous, 600 000 portes et 400 000 fenêtres à fabriquer et 1 million d’emplois pour les jeunes Sénégalais, dans les cinq prochaines années à venir, se réjouit-il’’.

HABIBATOU TRAORE