Le projet moniteur Qista a permis l’installation de 104 bornes anti-moustique (Bam) à Kaolack. Ce qui devrait permettre de faire baisser le taux de prévalence du paludisme.

Le Conseil départemental de Kaolack a procédé, samedi, à la réception de 104 bornes anti-moustique, pour lutter efficacement contre les maladies vectorielles comme le paludisme. Ces Bam sont réparties dans sept communes de cette région. Sur un rayonnement de 60 m, les machines sont capables de capturer les moustiques. Le président du conseil départemental de Kaolack, Baba Ndiaye, indique que ce projet va permettre de sécuriser l’hôpital, permettre aux malades, aux accompagnants et au personnel de se débarrasser du paludisme et surtout protéger toute la population de Kaolack.

L’ambition des porteurs du projet est de l’élargir, afin d’avoir une baisse du nombre de malades du palu dans diverses zones du Sénégal. Le cofondateur de SAS Techno Bam, Pierre Bellagambi, avance que l’intérêt du projet est d’installer les machines là où il y a un risque de contamination accrue. L’idée est de chercher les femelles moustiques et de les capturer.

Ainsi, ‘’l’installation de bornes anti-moustique est le fruit d’un partenariat entre la France et le Sénégal. Ce projet vient en complément aux efforts inlassables des investissements que le gouvernement consent depuis plusieurs années’’, s’est félicité Baba Ndiaye. Il trouve ce projet innovant, tout comme le représentant de l’ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Morchoine, qui a rappelé que c’est grâce au Fonds d’études et d’aide au secteur privé de la Direction générale du Trésor français que ce projet a pu être soutenu. Une enveloppe de 300 millions d’euros lui a été consacrée.

‘’24 décès en 2019, dans la région de Kaolack ’’

La directrice générale de la Santé, Docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye, a souligné qu’à ce jour, avec l’intensification des mesures de lutte contre le paludisme, notamment une couverture universelle en moustiquaires imprégnées et d’insecticides, la chimio-prévention du paludisme saisonnier, l’accès précoce au test de diagnostic rapide et au traitement, de nombreux progrès ont été accomplis au Sénégal. ‘’Cela a été corroboré par les tendances de la morbidité et de la mortalité. Ainsi, le nombre de cas de paludisme est passé de 492 253 cas à 354 708, soit 26 % de baisse. Le nombre de décès est passé de 526 à 260, soit une réduction de 51 %, respectivement entre 2016 et 2019’’, livre la directrice générale de la Santé.

Cependant, dit-elle, une baisse globale de la mortalité et de la morbidité a été notée en 2019. Il y a eu 4 518 cas de paludisme, dont 24 décès ont été enregistrés dans la région de Kaolack.

Dès lors, dit-elle, il s’avère opportun d’introduire de nouvelles interventions pour réduire de manière drastique la charge de paludisme dans la région. Avec les 104 bornes anti-moustique, elle espère voir un impact positif.

AIDA DIENE