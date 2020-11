En installant les membres du nouveau bureau du Comité national de gestion de la lutte (CNG), le ministre des Sports, Matar Ba, les a instruits de travailler pour la réunification des acteurs de leur discipline sportive.

La réunification du monde de la lutte préoccupe le ministre Matar Ba. C’est ce qui explique l’injonction qu’il a donnée au nouveau président du Comité national de gestion de la lutte (CNG). Il lui a demandé d’œuvrer pour l’unité des acteurs de la lutte sénégalaise.

Le ministre des Sports a procédé, hier, à l’installation du président du CNG Ibrahima Sène et ses collaborateurs. Il considère la réunification comme la première mission qu’il leur confie. ‘’L’équipe sortante a fait ce qui incombait. La vôtre vient de commencer. Le contexte n’est pas encore favorable, mais il faut avoir l’intelligence d’avancer. Le premier chantier que je vais vous demander de gérer, c’est la réunification du monde de la lutte. Je vous demande de régler tous les conflits et de réunir tous les membres de la famille de la lutte. Je veux que tout soit réglé dans la semaine, pour qu’il n’y ait plus de difficulté et que les acteurs de la lutte soient réunis autour d’un même objectif’’, a-t-il dit.

Le patron des sports sénégalais dit être optimiste pour les membres du nouveau bureau du CNG. C’est pourquoi il les a également invités à travailler de manière inclusive. ‘’Il faut consulter tout le monde avant de prendre des décisions. En dehors du bureau, il faut aller vers les écuries et discuter sur le règlement pour que tout le monde comprenne les textes régissant la lutte’’, ajoute-t-il.

La promotion des autres formes de lutte (simple et olympique) fait partie aussi des priorités du président Ibrahima Sène. ‘’Il faut que la lutte simple soit vulgarisée. Concernant la lutte olympique, on a des ambitions pour cette discipline. Nous voulons faire des résultats, à l’occasion des Jeux olympiques de la jeunesse de 2026. Vous avez des chantiers énormes que vous ne pouvez pas réaliser en l’espace de deux ans, mais faites des pas qualitatifs pour qu’à la fin de votre mandat, on puisse dire que vous avez travaillé’’, a-t-il préconisé.

Le ministre Matar Ba a, en outre, recommandé à la nouvelle équipe du CNG de revoir l’âge de la retraite des lutteurs fixé à 45 ans. Le maire de Fatick considère que ce seuil fixé par Alioune Sarr et sa bande peut être réduite. Mais pour lui, l’atteinte de cet objectif passera par l’adoption de nouvelles dispositions réglementaires pouvant permettre aux spécialistes d’attester la capacité physique d’athlètes âgés de plus de 45 ans à lutter.

Le nouveau patron de la lutte sénégalaise, Ibrahima Sène, s’est engagé à travailler dans un climat apaisé. Il a invité tous les acteurs à s’intéresser à la feuille de route qu’’il compte mettre en place dans un futur proche.

Ibrahima Sène a été nommé président du CNG, jeudi dernier. Il succède au docteur Alioune Sarr. Ce dernier a dirigé la structure d’exception en charge de la lutte pendant 26 ans (1994-2020). Ibrahima Sène est nommé pour un mandat de 2 ans. Il est invité à travailler sur la mise en place d’une Fédération nationale de lutte.

OUMAR BAYO BA