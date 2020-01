Le général de corps aérien, Birame Diop, a été installé, hier, dans ses nouvelles fonctions de chef d’Etat-major général des armées. Le nouveau Cemga a profité de l’occasion pour décliner sa feuille de route, avec comme priorité ‘’se donner les moyens de barrer la route à toutes les formes de menaces externes’’.

A peine installé hier dans ses nouvelles fonctions de chef d’Etat-major des armées, le général de corps aérien Birame Diop a dévoilé un pan de ce qui devrait être le spectre de son axe d’intervention. Lors de la cérémonie solennelle de son installation qui s’est tenue au quartier Dial Diop de Dakar, sous la présidence du ministre des Forces armées Me Sidiki Kaba et en présence de plusieurs personnalités militaires sénégalaises et d’attachés de défense de plusieurs pays, le tout nouveau Cemga s’est engagé à inscrire son action dans la même dynamique que ses prédécesseurs.

Selon le général de corps aérien Birame Diop, le contexte géopolitique actuel marqué, entre autres, par la violence aveugle qui plane sur le Sahel, sur fond d’instrumentalisation des identités communautaires, de la criminalité organisée et des trafics illicites de tout genre ainsi que les exigences sécuritaires dans le contexte de l’exploitation prochaine des ressources pétrolières et gazières, dicte le cap à suivre.

Tous ces défis sécuritaires recommandent, selon lui, de renforcer, au plan interne, les dividendes d’une paix durement acquise et de se donner les moyens de barrer la route à toutes les formes de menaces externes. ‘’Cette situation nous interpelle doublement : d’abord sur notre capacité à demeurer un îlot de paix, mais surtout sur notre véritable place dans la recherche et la mise en œuvre de solutions collectives sous-régionales efficientes, conformément à notre tradition diplomatique de paix et de solidarité agissante’’, a-t-il déclaré.

Avant d’ajouter : ‘’Pour y parvenir, tout en consolidant les importants succès déjà engrangés, mon ambition est de placer les armées dans des conditions optimales au triple plan organisationnel, opérationnel et logistique, adossé à l’amélioration de la condition militaire.’’

Général de corps aérien, le nouveau Cemga a, d’abord, été élevé au rang de commandeur dans l’Ordre national du Lion par le grand chancelier de l’Ordre, le général Meïssa Niang, avant de recevoir, des mains du ministre des Forces armées, le fanion du commandement.

Né le 29 mars 1961 à Thiès, Birame Diop a occupé toutes les fonctions dévolues à un officier de l’armée de l’air : chef de bureau en 1989 à celle de chef d’Etat-major de l’armée de l’air en 2015. Il remplace à la tête des forces armées le général Cheikh Guèye qui a rejoint, le 31 décembre dernier, la 2e section des cadres de l’armée.

Pour sa part, le ministre des Forces armées a profité de la cérémonie pour magnifier le travail formidable que les armées sénégalaises sont en train de déployer sur les terrains de la défense et de la sécurité. ‘’Notre outil de défense de l’intégrité du territoire et de la préservation de l’environnement de paix et de sécurité a fait ses preuves sur la scène internationale, à travers la synergie de coopération interarmées’’, s’est réjoui Me Sidiki Kaba.

