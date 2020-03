L’Arabie saoudite a interdit à ses citoyens et aux autres résidents du royaume d’effectuer le pèlerinage à La Mecque. L’Iran a annulé les prières publiques du vendredi dans les grandes villes. L’imam de la mosquée de Liberté 6 souligne qu’en cas d’épidémie, il faut prendre toutes les dispositions et règles d’hygiène, pour éviter sa propagation.

‘’L'islam est catégorique. En cas d'épidémie, toutes les précautions et règles d'hygiène doivent être prises pour éviter sa propagation et d'éventuelles contaminations. Même si ces mesures vont jusqu'à l'annulation de piliers fondamentaux comme le hadj, la prière du vendredi, entres autres’’, déclare Moctar Ndiaye, Imam ratib de la mosquée de Liberté 6 Nord à ‘’EnQuête’’.

Ainsi, à ses yeux, c'est tout à fait normal et logique, au regard de l'islam, que les autorités saoudiennes et iraniennes annulent respectivement la Oumra qui, rappelle-t-il, n'est que surérogatoire, de même que la prière du vendredi. Il ajoute que cette décision est tout à fait en phase avec un hadith du Prophète (PSL) qui dit : ‘’Quand vous entendez parler de la peste ou d'une quelconque épidémie dans un pays, ne vous y rendez pas. Et s'il éclate dans le pays où vous êtes, ne le quittez pas pour le fuir.’’ C’est juste pour dire que ces décisions sont tout à fait nobles, pour éviter la propagation du coronavirus qui n'épargne aujourd’hui aucun pays du monde.

En effet, depuis mercredi, l’Arabie saoudite a interdit à ses citoyens et aux autres résidents du royaume d’effectuer le pèlerinage à La Mecque. Tandis que l’Iran a annulé les prières publiques du vendredi dans les grandes villes. Des millions de personnes assistent au pèlerinage annuel qui, cette année, est prévu de fin juillet à début août. Et beaucoup d’autres visitent les lieux saints du royaume, tout au long de l’année. Ces autres pèlerinages ont attiré 7,5 millions d’étrangers, rien qu’en 2019. On ne sait pas encore comment l’interdiction sera appliquée. Le gouvernement a qualifié la suspension de “temporaire”, mais n’a donné aucune indication sur la date à laquelle elle sera levée. L’interdiction semble également s’appliquer à la mosquée du Prophète Mahomet, située dans la ville voisine de Médina.

Imam Moctar Ndiaye n’exclut pas que ‘’toutes les épidémies notées durant ces dix dernières décennies, à savoir la grippe aviaire le VIH/sida, l’Ébola, le coronavirus, entres autres, ne soient une malédiction divine, au regard de l'islam, au-delà, bien entendu, des causes évoquées par les spécialistes de la santé’’.

‘’Donc, comme conseil, dit-il, repentons-nous et changeons nos comportements et attitudes, pour qu'Allah nous accorde sa miséricorde et mette fin à cette épidémie du coronavirus’’.