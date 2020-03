Le Conseil national de gestion des épidémies se réunit pour faire l’évaluation de la situation de l’épidémie du Covid-19, afin de statuer sur l’interdiction ou non des grands rassemblements. Interpelé sur la question, imam Ahmadou M. Kanté demande de ne pas se focaliser seulement sur les évènements religieux, si la décision doit être prise.

‘’L’Etat prendra les décisions qu’il faut, dès que les experts, le Conseil national de gestion des épidémies donnent des recommandations précises. Si l’on doit interdire les évènements, on le fera’’. C’est la déclaration du chef de l’Etat Macky Sall quant aux inquiétudes soulevées lors du Conseil présidentiel sur le coronavirus. Depuis lors, tout le monde attend le conseil qui est en réunion pour statuer.

Mais, de l’avis du directeur général du Service national de l’éducation et de l’information pour la santé (SNEIPS), Docteur Ousmane Guèye, le ministère dispose de spécialistes en santé publique et en épidémiologie qui sont chargés de faire la sociologie des foules, de voir s’il est possible d’organiser ou s’il faut interdire.

‘’Nos techniciens sont en train de travailler sur cela, pour pouvoir livrer leurs conclusions au ministre de la Santé. De son côté, le ministre informera qui de droit. S’ils pensent qu’il faut arrêter, les directives seront données pour que les choses s’arrêtent. Mais nous n’avons pas encore des recommandations de ce comité pour dire qu’il faut arrêter ou non’’, précise Dr Guèye. Il souligne que les attroupements sont interdits, s’ils se font dans un foyer où circule le virus.

Cependant, ajoute-t-il, les foyers au Sénégal qui vont abriter les évènements ne sont pas à risque. ‘’Donc, il faut y aller avec tact et discussions entre les techniciens du ministère et les familles religieuses. Nous continuons notre sensibilisation. Les autorités discutent avec les familles religieuses, le temps que l’autre partie termine son travail’’, fait-il savoir.

Imam Kanté : ‘’Il y a un devoir de sauver les gens’’

Pour imam Ahmadou M. Kanté, l’islam est une religion réaliste, en termes de flexibilité. La sauvegarde de la vie humaine est une priorité. ‘’Il y a un verset du Coran qui considère que tuer une personne innocente est un crime contre l’humanité. Mais le verset qui suit immédiatement dit que sauver une vie humaine, c’est comme si on a sauvé toute l’humanité. Donc, il y a un devoir de sauver les gens. Quand il y a nécessité de prendre des mesures pour sauver des vies humaines, on ne peut pas dire non. On met en avant des pratiques rituelles, quelles qu’elles soient. On devrait pouvoir ne pas prendre de risques qui exposent les gens à une épidémie de ce genre’’, dit-il.

Maintenant, souligne le religieux, la réalité politique et sociale dépend de chaque pays. Il appartient au gouvernement d’aller communiquer avec les gens qui organisent, pour les sensibiliser et leur faire l’état de l’évolution de l’épidémie, en leur montrant les risques de tenir certains rassemblements et de voir comment les convaincre. ‘’En l’état actuel de l’évolution de la maladie, il faut voir si le risque est tel qu’on doit arriver à suspendre. Il y a des pays qui l’ont fait comme la France, parce que la situation est inquiétante. Mais est-ce qu’au Sénégal on est arrivé à ce niveau ? C’est aux techniciens de la santé de donner réponses à toutes ces questions. C’est aux techniciens de dire le niveau de risque’’, souligne l’imam Kanté.

‘’Il faut faire attention, pour ne pas sembler discriminer ou stigmatiser’’

Pour lui, si on doit arriver à annuler les évènements, il faut le faire pour tous les rassemblements culturels, scolaires et sportifs. ‘’Cela peut arriver à un niveau où même la messe du dimanche, les prières du vendredi, les évènements culturels, les matchs de football, de lutte doivent être interdits’’. A son avis, quand on arrive à annuler, il faut le faire pour tous les rassemblements et non seulement les évènements religieux. ‘’Il y a des pays qui ont fermé des écoles, des universités. Il faut faire attention pour ne pas sembler discriminer ou stigmatiser les rassemblements religieux. Regardez le nombre d’étudiants, à l’Ucad, qui mangent ensemble au restaurant, partagent les toilettes, sont dans les bus. C’est une question de fond. Est-ce que le gouvernement a une stratégie solide, nationale par rapport à tous ces évènements ? C’est ça la question. Mais si le gouvernement est sélectif, cela peut créer des suspicions et les confréries peuvent se braquer’’.

S’agissant de la restriction des vols en provenance de certains pays, il reste catégorique. Selon lui, les pays qui sont touchés, en dehors de la Chine, sont des cas importés. Ils prennent toutes les dispositions, ils ont un système de santé robuste. ‘’La restriction n’a pas lieu d’être, parce que l’épicentre du coronavirus, c’est la province de Hubeï, plus particulièrement à Wuhan. Les avions ne quittent pas Wuhan pour aller dans les autres pays ou régions. Il n’y a pas lieu de faire une restriction des vols. Nous sommes en train de mettre les dispositifs dans tous les aéroports secondaires. Les gens qui vont arriver subiront un contrôle sanitaire. A toutes les frontières maritimes, aériennes ou terrestres, il y a un dispositif de contrôle sanitaire qui existe’’, rassure docteur Ousmane Guèye.

