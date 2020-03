Dans le cadre de la vulgarisation de la loi 2020-04 du 08 janvier 2020 interdisant les sachets plastiques et certains produits plastiques à usage unique ou produits plastiques jetables sur toute l’étendue du territoire national, après les étapes de Kaolack, Thiès et de Tambacounda, le ministre de l’Environnement et du développement durable a rencontré les élus locaux, les chefs des Collectivités territoriales et l’ensemble des parties prenantes de la région de Louga.

Après le discours d’Abdou Karim Sall à travers lequel il est revenu sur les enjeux de l’interdiction des produits plastiques, les participants n’ont pas caché leur inquiétude et ont posé plusieurs questions, notamment son application à date échue. Après avoir précisé que l’objectif du CRD, tenu à la salle du conseil départemental de Louga, est de partager avec l’ensemble des parties intéressées la loi en question qui abroge celle 2015-09 relative à l’interdiction de l’utilisation de la détention de l’importation des sachets plastiques à faible micro nage, le ministre de l’Environnement et du développement durable, a souligné qu’il est important, dans le cadre de l’application de cette loi, de partager le contenu de la loi, les innovations et les raisons pour lesquelles elle doit entrer en vigueur le 20 avril 2020.

Il a expliqué que l’objectif ‘’est de lutter efficacement contre les déchets plastiques en interdisant, cette fois-ci, l’ensemble des sachets plastiques sortis de caisse, l’ensemble des sachets plastiques à usage unique, mais également, en instituant ce qu’on appelle la consigne pour les bouteilles en plastique’’. Pour l’application effective de cette loi, le 20 avril 2020, il a indiqué avoir pris toutes les mesures, en collaboration avec les ministres du Commerce, de la Justice, des Forces armées, des Finances et de l’Intérieur. Une coordination parfaite, informe-t-il, car il est prévu de procéder à des opérations de contrôle.

Avant de prendre congé de ses convives, Abdou Karim Sall a donné des instructions fermes au gouverneur de Louga El hadj Bouya Amar de faire des CDD dans les trois départements et des CLD en vue de descendre l’information à un niveau beaucoup plus profond et de toucher beaucoup de populations. En sus, une action d’information et de sensibilisation au niveau des radios communautaires, des télévisions et des spots seront faits dans les langues nationales, afin d’aider les populations à comprendre les enjeux, les effets néfastes des déchets plastiques sur notre environnement.

Mamadou Ndiaye (Louga)