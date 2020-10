Le président Macky Sall a, pendant le Conseil des ministres sur la relance économique, défendu et félicité son ministre de l’Environnement Abdou Karim Sall, sur l’application de la loi contre les sachets plastiques.

L’interdiction des sachets plastiques fait toujours polémique chez certains industriels. L’un d’entre eux a d’ailleurs interpellé le président de la République, à l’occasion du Conseil présidentiel sur la relance économique, au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio (Cicad), le 29 septembre dernier.

Il a, à cet effet, dénoncé certaines pratiques des agents du ministère de l’Environnement et du Développement durable qui consistent, selon lui, à retirer des boutiques les sachets en plastique, alors que les commerçant se sont déjà acquittés des taxes douanières.

Sur cette complainte, le chef de l’Etat n’a pas hésité à défendre son ministre de l’Environnement. Pour Macky Sall, Abdou Karim Sall ne fait qu’exécuter la politique gouvernementale. ‘’Les sachets plastiques ont un impact négatif sur l’environnement terrestre et maritime. En 2015, nous avons légiféré et adopté une loi pour en interdire l’utilisation. Mais les gens trouvent toujours des subterfuges pour contourner cette loi’’, estime le président de la République. Pour le leader de l’Alliance pour la République, cette situation ne peut plus perdurer.

Il recommande ainsi aux commerçants de trouver d’autres solutions pour éviter l’usage du plastique.

Le chef de l’Etat reste, ainsi, intransigeant sur la question et pense que la loi doit être appliquée dans toute sa rigueur, à l’image de certains pays africains comme le Rwanda. ‘’Nous devons faire preuve de discipline. Nous avons une démographie plus forte que celle du Rwanda, sauf que la rigueur est de mise dans ce pays. Il faut que nous apprenions à appliquer la loi. Nous sommes prêts à vous accompagner à faire des programmes industriels, mais nous ne devons pas laisser les plastiques polluer l’environnement’’, a soutenu le chef de l’Etat.

Macky Sall n’a pas, sur ce point, manqué de féliciter le ministre de l’Environnement Abdou Karim Sall à qui il a instruit d’être ferme dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement. ‘’Il a le soutien du gouvernement et celui du président. C’est un ministre brave qui ne fait que mettre en application la politique gouvernementale’’, s’est réjoui le chef de l’Etat.

La loi n°2020-04 du 8 janvier 2020 sur les plastiques a été adoptée en janvier dernier à l’Assemblée nationale, avant d’entrer en vigueur le 20 avril. Elle concerne ainsi tous les produits plastiques jetables comme les gobelets, les couvercles, les assiettes, les pailles et les bâtonnets mélangeurs pour boissons, les bouteilles en plastique et autres.

HABIBATOU TRAORE