Venu à Mbour ce samedi pour rencontrer les pêcheurs et les acteurs du secteur de la pêche, Bougane Guèye Dany s’est heurté aux éléments de la police qui lui ont interdit l’accès au quai de pêche.

Dans le cadre de ses visites de proximité auprès des populations, Bougane Guèye était, ce samedi, dans la capitale de la Petite Côte où il a reçu une grande publicité de la part des autorités qui ont eu la brillante idée de lui interdire l’accès au quai de pêche où il voulait rencontrer les pêcheurs et les acteurs de la pêche. Les forces de l’ordre lui ont fait barrage pour motif de rassemblement. Ceci a mis le leader de Gueum Sa Bopp dans une colère noire.

Selon lui, il s’agit d’une tentative d’intimidation qui ne passera pas. ‘’C’est une police au service d'un pouvoir dictatorial. C'est de l'intimidation. On empêche aux gens de venir à Mbour, parce que tout simplement, parait-il que le lieutenant a reçu des ordres pour m'interdire l'accès au quai de pêche de Mbour’’, s’est-il offusqué. Avant d’asséner : ‘’Je suis un Sénégalais de pur sang et personne ne peut m'interdire l'accès au quai de pêche.’’

Déversant sa bile sur les limiers, il ajoute : ‘’Je le dis et je le répète : personne ne peut m'interdire de venir au quai, même pas la police. Nous respectons leurs tenues, mais ils ne doivent pas violer les règles. La police doit respecter les Sénégalais. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre certaines choses qui ne relèvent d'autre chose que de la dictature.’’

Dans sa furie, le DG de D-média a indexé le ministre de l'Intérieur. ‘’Il tente de nous interdire sous prétexte que nous sommes en rassemblement. Mais vous voyez de vos propres yeux, s'il y a un rassemblement’’.

A Mbour, poursuit-il, les pêcheurs sont dans l'angoisse. La mer n'a plus de poisson. Les gens sont fatigués et ont perdu tout espoir. Apostrophant l’officier, Bougane Guèye d’ajouter : ‘’Mon lieutenant, dites à votre supérieur que j'ai été à Joal. Là-bas, j'ai rencontré les pêcheurs. Ici, je suis à Mbour et je les ai également rencontrés. Des rencontres cordiales lors desquelles ils m'ont dit leur calvaire.’’

Aux yeux du journalise, si la mer n'a plus de poisson, on doit situer les responsabilités et ‘’ces responsables ne sont personne d'autres que ceux qui ont signé les accords et des licences de pêche autorisant des bateaux étrangers de venir ramasser la ressource halieutique au détriment des pêcheurs artisanaux qui vivent l'angoisse. Aujourd'hui, tout le secteur de la pêche vit dans des difficultés : pêcheurs, mareyeurs, femmes transformatrices et même le Sénégalais lambda qui est le consommateur’’, fulmine-t-il.

IDRISSA AMINATA NIANG