Interpellation 

Dans le cadre de la lutte contre le surnombre et le transport irrégulier, des éléments du commissaire central de Dakar, El Hadj Cheikh Dramé, ont saisi 117 pièces pour transport irrégulier et conduit 13 personnes au parquet pour violation de l’interdiction du transport interurbain et usurpation d’identité.

Les hommes du commissaire de police principal ont également immobilisés 379 véhicules dont 189 à Dakar-centre, 136 dans le secteur de Guédiawaye et 54 dans le département de Rufisque. Ces opérations de lutte contre le surnombre de passagers ont été initiées depuis le 9 avril sur l’étendue de la région de Dakar dans le cadre de l’application des dispositions de l’arrêté du ministère en charge des Transports et des instructions des autorités de la police.

Selon nos informations, 3 grands dispositifs ont été mis en place dans les départements de Dakar, Guédiawaye et Rufisque, aux points ciblés d’embarquement, de transit et de débarquement, notamment à Colobane, à Golf-Sud et à la sortie 9 de l’autoroute à péage. Ces dispositifs de check-point viennent en complément des autres pré-positionnés dans les autres garages et têtes de lignes. Les opérations se tiennent au quotidien, aux heures de pointe de la matinée et de l’après-midi. Elles ciblent les surnombres de passagers et les transports irréguliers.